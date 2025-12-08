Team India Performsnce in ODI 2025: धूमधाम से खत्म हुआ टीम इंडिया का वनडे सफर! धमाकेदार प्रदर्शन और सुनहरे पलों से भरा रहा पूरा साल, आंकड़ों से समझिए कैसा रहा प्रदर्शन

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Performsnce in ODI 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India national cricket team) ने 2025 में अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेल लिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के साथ यह सफर खत्म हुआ, और यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 भारतीय वनडे क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. भारत ने साल भर में कुल 14 वनडे मैच खेले, जिनमें से 11 में शानदार जीत दर्ज की. 2023 वर्ल्ड कप की निराशा के बाद टीम इंडिया जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ लौटी, उसने फैंस में नई उम्मीदें जगाईं. 2025 के अंत में भारत को मिला सबसे बड़ा संदेश यही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा अभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूती से खड़े हैं. वे अभी भी मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं और भारत की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे. 2027 वर्ल्ड कप तक का सफर लंबा है, लेकिन 2025 की वनडे यात्रा ने एक बात साफ कर दी. दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इंग्लैंड सीरीज से मिली शुरुआत

2025 की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से हुई. यह सीरीज फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेहद अहम मानी जा रही थी. पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 248 रन पर रोक दिया और लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने विराट कोहली की अनुपस्थिति में नंबर 3 पर खेलते हुए 87 रन बनाए. श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने आसान जीत दर्ज . दूसरे मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने गेंद से कमाल दिखाया, जबकि कप्तान रोहित शर्मा की 119 रनों की विस्फोटक पारी ने 305 रनों के लक्ष्य को आसान बना दिया. तीसरे मैच में शुभमन गिल ने शतक लगाकर सीरीज में भारत को 3-0 की क्लीन स्वीप दिलाई.

12 साल बाद ICC ODI ट्रॉफी पर कब्जा

इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में उतरी, जहां उनकी शुरुआत दमदार रही. बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद शमी की फाइव-विकेट हॉल और गिल के एक और शतक ने भारत को जीत दिलाई. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबला आया और वही हुआ जिसके लिए फैंस हमेशा तरसते हैं. विराट कोहली ने एक और यादगार शतक ठोकते हुए भारत को जीत दिलाई.

ग्रुप स्टेज में न्यूज़ीलैंड पर जीत की नींव श्रेयस, अक्षर, हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती के योगदान ने रखी. सेमीफ़ाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सामूहिक प्रयास की बदौलत जीत हासिल की और फाइनल में न्यूज़ीलैंड का सामना किया. फाइनल में कप्तान रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेलकर भारत को 12 साल बाद ICC ODI ट्रॉफी जीताई। यह जीत भावनाओं से भरी थी और पूरे देश ने जश्न मनाया.

लीडरशिप में बदलाव और दिग्गजों की वापसी

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगभग सात महीनों तक भारत ने कोई वनडे नहीं खेला, क्योंकि IPL और टेस्ट सीरीज का व्यस्त कार्यक्रम था. इसके बाद जब टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो कई बड़े बदलाव सामने आए. रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई और रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर कर दिया गया. यह खबर रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर अटकलों का कारण बनी, खासकर क्योंकि दोनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे.

पहला मैच हारने के बाद भारत दबाव में था, लेकिन दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया. भले ही मैच हाथ से निकल गया, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज ने संकेत दिया कि वह अभी खत्म नहीं हुए. तीसरे मैच में उन्होंने धैर्य से भरी शानदार शतक लगाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. विराट कोहली ने भी इस मैच में पचासा जड़ा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दोनों दिग्गज पूरी लय में नजर आए. पहले मैच में दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई, जहां रोहित ने अर्धशतक और विराट ने अपना 52वां ODI शतक बनाया. दूसरे मैच में विराट ने एक और शानदार शतक लगाया और आखिरी मैच में भी पचासा जड़ा.