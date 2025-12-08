IND vs SA 1st T20I 2025 Preview: दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जाएगा. यह सीरीज़ भारत के लिए T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों का अहम पड़ाव साबित होगी. ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने के बाद भारतीय टीम शानदार फॉर्म के साथ मैदान में उतरेगी. सूर्यकुमार यादव इस सीरीज़ में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और टीम का फोकस अब अंतिम स्क्वाड को तैयार करने और प्रयोगों को कम करने पर होगा. इस आर्टिकल में, हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20I के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नज़र डालेंगे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में इन धुरंधरो के साथ उतरेगी टीम इंडिया, ऐसी होगी भारत की संभावित भारतीय प्लेइंग इलेवन

टी20 क्रिकेट में लगातार बदलावों और प्रयोगों के बाद यह सीरीज़ भारत के लिए स्थिरता ढूंढने का अवसर होगा. खासकर टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट अंतिम कोर ग्रुप को फाइनल करने की कोशिश करेंगे. भारतीय टीम में कई युवा चेहरे शामिल हैं, जो अपनी जगह पक्की करने के लिए उत्सुक होंगे, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम की रीढ़ की भूमिका निभाएंगे.

टी20 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इन 31 मैचों में भारत ने 18 बार जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 12 मौकों पर विजेता रहा है. एक मुकाबला बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ. यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि टी20 प्रारूप में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, लेकिन दोनों टीमों के बीच हमेशा कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): जसप्रीत बुमराह बनाम एडेन मार्करम की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और कॉर्बिन बॉश के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका