School Holidays in Winter: एक हफ्ते तक छात्रों को मिली छुट्टी, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक बंद रहेगी स्कूलें, अलग अलग कारणों से इन राज्यों ने लिया फैसला

School Holidays in Winter: दिसंबर के दूसरे सप्ताह में देश के कई हिस्सों में स्कूलों (Schools) को बंद रखने का फैसला लिया गया है.दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में यह बंदी अलग-अलग कारणों की वजह से की गई है. कहीं पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में शिक्षक हड़ताल (Teachers Strike) के कारण पढ़ाई ठप हो गई है.

इसके अलावा केरल में स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections) की वजह से स्कूल दो दिन बंद रहेंगे. उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड ने प्रशासन को समय से पहले शीत अवकाश (Winter Break) घोषित करने पर मजबूर कर दिया है. ये भी पढ़े:Today School Holiday: आज कहां-कहां है स्कूल की छुट्टी, ठंड को लेकर प्रशासन ने कई जगह दिए है स्कूल बंद करने के आदेश

जम्मू-कश्मीर: कड़ाके की सर्दी के कारण एक सप्ताह की छुट्टी

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के शीत क्षेत्रों में तापमान में गिरावट, घना कोहरा और शुरुआती बर्फबारी ने बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना कठिन बना दिया है. इसी वजह से प्रशासन ने 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है. कड़ाके की ठंड से परेशान माता-पिता और छात्रों को इससे काफी राहत मिली है.इसके साथ ही सरकार ने पूरे सर्दी सत्र का अवकाश कैलेंडर भी जारी किया है:

Pre-Primary Classes: 26 नवंबर 2025 – 28 फरवरी 2026

Class 1 to 8: 1 दिसंबर 2025 – 28 फरवरी 2026

Class 9 to 12: 11 दिसंबर 2025 – 22 फरवरी 2026

शिक्षकों ने भी मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है.

केरल चुनावों के चलते दो दिन स्कूल बंद

केरल में 9 और 11 दिसंबर को स्कूलों का संचालन बंद रहेगा. राज्य में Local Body Elections आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल दो दिन बंद रहेंगे. मतदान केंद्र और चुनावी व्यवस्थाओं के लिए कई स्कूलों का उपयोग किया जाएगा, इसी कारण छुट्टियों की घोषणा की गई है.