Russia-Ukraine War: जल्द खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग? ट्रंप टीम का दावा, 'बस अंतिम चरण में है शांति समझौता'

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच लगभग चार साल से चली आ रही जंग अब खत्म होने की कगार पर बताई जा रही है. अमेरिका के पूर्व यूक्रेन विशेष दूत कीथ कैल्लॉग ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि बस कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनने का इंतजार है, जिसके बाद युद्ध का रास्ता साफ हो सकता है.

शांति वार्ता में तेजी

कैल्लॉग ने बताया कि बातचीत में अब दो ही बड़े मुद्दे बचे हैं. पहला, डोनबास क्षेत्र का भविष्य और दूसरा, रूस के कब्जे में मौजूद ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र की स्थिति. उन्होंने कहा कि इन दोनों बिंदुओं पर समाधान मिलते ही बाकी धाराओं पर सहमति आसान हो जाएगी. बातचीत में हो रही तेजी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बड़ा ऐलान हो सकता है.

दोनों देशों की हालत खराब

फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह संघर्ष यूरोप की सबसे बड़ी तबाही में बदल गया. लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, हजारों की जान गई और कई शहर खंडहर बन चुके हैं. कैल्लॉग ने बताया कि इतने लंबे समय तक चली जंग ने दोनों देशों को थका दिया है. यही वजह है कि अब बातचीत टेबल पर सभी गंभीरता से समाधान ढूंढ रहे हैं.

समझौते का खाका तैयार

सूत्रों के मुताबिक मसौदा समझौते में प्रस्ताव है कि ज़ापोरिज्जिया प्लांट की निगरानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को दी जाए. वहीं डोनबास में नियंत्रण को लेकर बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है. मसौदा लीक होने के बाद यूक्रेन में हलचल जरूर मची है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह वार्ता का हिस्सा है और जल्द सहमति बनने की संभावना है.

लोगों में जगी उम्मीद

लगातार बमबारी और संघर्ष झेल रहे यूक्रेन के लोग अब इस खबर से राहत की सांस ले रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दौर की बातचीत सबसे कठिन होती है. फिर भी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष युद्ध खत्म करने की दिशा में गंभीर हैं.