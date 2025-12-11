India vs South Africa 2nd T20I Match Scorecard: चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को दिया 214 रनों का टारगेट, क्विंटन डी कॉक ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

क्विंटन डी कॉक(Photo Credit: X/@ProteasMenCSA)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard: चंडीगढ़ में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 32 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैच में जीत मिली है. 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 13 मुकाबले खेले गए हैं. छह मैच में भारत को जीत मिली है. छह मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

🚨 India vs South Africa, 2nd T20I 🚨 South Africa - 213/4 after 20 overs Donovan Ferreira - 30(16) David Miller - 20(12)#INDvSA #INDvsSA pic.twitter.com/UvVAwF92uy — Sporcaster (@Sporcaster) December 11, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 213 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 90 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों पर पांच चौके और सात छक्के लगाए. क्विंटन डी कॉक के अलावा डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को वरुण चक्रवर्ती ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. वरुण चक्रवर्ती के अलावा अक्षर पटेल ने एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 214 रन बनाने हैं. टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 213/4, 20 ओवर (रीज़ा हेंड्रिक्स 8 रन, क्विंटन डी कॉक 90 रन, एडेन मार्कराम 29 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 14 रन, डेविड मिलर नाबाद 20 रन और डोनोवन फरेरा नाबाद 30 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट और अक्षर पटेल 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.