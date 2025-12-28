IND-W vs SL-W 4th T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team, Thiruvananthapuram Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में अब तक तीन मैचों में लगातार तीन शानदार जीत दर्ज कर सीरीज़ अपने नाम कर ली है. भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 में कोहरा खराब करेगा मैच का मजा? जानिए कैसा रहेगा तिरुवनंतपुरम के मौसम का हाल

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां रेणुका सिंह ठाकुर ने गेंद से और शैफाली वर्मा ने बल्ले से टीम को मजबूती दी. टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन इससे संतुलन बिगड़ने के बजाय और मजबूत हुआ. तीनों मुकाबलों में भारत ने लक्ष्य का पीछा बेहद सहजता से किया और कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में श्रीलंका को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया.

दूसरी ओर, चमारी अथापथु की कप्तानी वाली श्रीलंका महिला टीम इस सीरीज़ में आत्मविश्वास की कमी से जूझती नजर आई. परिस्थितियां उनके पक्ष में होने और तीनों मैचों में टॉस जीतने के बावजूद लंकाई टीम भारतीय दबाव से उबर नहीं सकी. मैदान पर उनका तालमेल और रणनीति दोनों ही कमजोर दिखाई दिए, जिसका नतीजा उन्हें निराशाजनक सीरीज़ हार के रूप में भुगतना पड़ा. अब श्रीलंका का आखिरी लक्ष्य यही रहेगा कि बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सम्मानजनक विदाई ली जाए, जबकि भारतीय टीम की नजरें लगातार चौथी जीत हासिल करने पर टिकी होंगी.

भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग XI

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, मालकी मदारा, निमेशा मधुशानी

IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W), हरमनप्रीत कौर (IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- मल्की मदारा (SL-W), रेणुका सिंह ठाकुर(IND-W) आपकी भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: रिचा घोष (IND-W), हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), हरमनप्रीत कौर (IND-W), जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W), चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W), मल्की मदारा (SL-W), रेणुका सिंह ठाकुर(IND-W)

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में शेफाली वर्मा (IND-W) और उप-कप्तान के रूप में हर्षिता समरविक्रमा (SL-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.