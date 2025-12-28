IND-W vs SL-W 4th T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team, Thiruvananthapuram Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में अब तक तीन मैचों में लगातार तीन शानदार जीत दर्ज कर सीरीज़ अपने नाम कर ली है. भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 में कोहरा खराब करेगा मैच का मजा? जानिए कैसा रहेगा तिरुवनंतपुरम के मौसम का हाल
बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां रेणुका सिंह ठाकुर ने गेंद से और शैफाली वर्मा ने बल्ले से टीम को मजबूती दी. टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन इससे संतुलन बिगड़ने के बजाय और मजबूत हुआ. तीनों मुकाबलों में भारत ने लक्ष्य का पीछा बेहद सहजता से किया और कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में श्रीलंका को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया.
दूसरी ओर, चमारी अथापथु की कप्तानी वाली श्रीलंका महिला टीम इस सीरीज़ में आत्मविश्वास की कमी से जूझती नजर आई. परिस्थितियां उनके पक्ष में होने और तीनों मैचों में टॉस जीतने के बावजूद लंकाई टीम भारतीय दबाव से उबर नहीं सकी. मैदान पर उनका तालमेल और रणनीति दोनों ही कमजोर दिखाई दिए, जिसका नतीजा उन्हें निराशाजनक सीरीज़ हार के रूप में भुगतना पड़ा. अब श्रीलंका का आखिरी लक्ष्य यही रहेगा कि बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सम्मानजनक विदाई ली जाए, जबकि भारतीय टीम की नजरें लगातार चौथी जीत हासिल करने पर टिकी होंगी.
भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग XI
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी
श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, मालकी मदारा, निमेशा मधुशानी