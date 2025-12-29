Chandigarh Cold Wave: IMD का अलर्ट, चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरा और बढ़ेगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार

प्रतिकात्मक तस्वीर

Chandigarh Cold Wave: उत्तर भारत के साथ ही चंडीगढ़ में भी ठंड के बीच लगातार कोहरा बना हुआ है, जिससे लोगों को घर से बाहर आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चंडीगढ़ में बढ़ती ठंड के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) चंडीगढ़ के निदेशक सुरिंदर पॉल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटे तक घना कोहरा बना रह सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कोहरा कम होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सर्द के मौसम में बच कर रहने की जरूरत है.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार

उन्होंने आगे बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही 30 और 31 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 24: देश में ठंड के बीच कई राज्यों में छाया कोहरा, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में ठंड बढ़ी

उधर, दिल्ली, यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है ताकि कोहरे और ठंड से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.