Australia Women vs India Women Only Test Prediction: अहम डे-नाइट टेस्ट में दबदबा कायम रखना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया महिला, इतिहास रचने उतरेगी भारत महिला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Winner Prediction: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमें दौरे के आखिरी और अहम मुकाबले यानी डे-नाइट टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Only Test 2026 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच इकलौता टेस्ट? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इस दौरे में दोनों टीमों ने अलग-अलग फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. भारत महिला टीम ने टी20 सीरीज अपने नाम की, जबकि वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाया. ऐसे में टेस्ट मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम घरेलू परिस्थितियों में काफी मजबूत मानी जाती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W Test Head To Head Record)

महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है. वहीं दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

ये टीम मार सकती है बाजी (AUS W vs IND W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियों और संतुलित टीम संयोजन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. एलिसा हीली, बेथ मूनी और एलिस पेरी जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं गेंदबाजी में एशले गार्डनर और डार्सी ब्राउन भारत के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

दूसरी ओर भारत महिला टीम के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं. अगर भारत की बल्लेबाजी मजबूत शुरुआत करती है और गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत की संभावना: 65%

भारत महिला की जीत की संभावना: 35%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W Only Test Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहैम.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.