Weather Forecast Today, December 24: देश में ठंड के बीच कई राज्यों में छाया कोहरा, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, December 24: देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बढ़ती ठंड के बीच घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर दिया हैं. ठंड और कोहरे के कारण लोग अधिकतर अपने घरों में ही सुरक्षित बैठे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार, 24 दिसंबर के लिए ताजा अपडेट जारी किया है और बताया है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और रात के समय कोहरा घना से बहुत घना रहने की संभावना है.

29 दिसंबर तक UP सहित इन राज्यों में ठंड रहने की संभावना

IMD के अनुसार, 29 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा, 23 से 28 दिसंबर के बीच बिहार के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान काफी ठंडा रहने की संभावना है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 23: दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से छाया घना कोहरा, कुछ राज्यों में बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

मुंबई सहित इन राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम पूर्वानुमान सेवा Windy के अनुसार, आज 24 दिसंबर को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश की संभावना नहीं है. इसी तरह, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला में भी आज मौसम शुष्क रहेगा.

महाराष्ट्र में 27 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान

महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और अन्य जिलों में 27 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यानी राज्य की जनता को ठंड से विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि सुबह और शाम के समय महाराष्ट्र में भी ठंड बनी रहेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में.

शहरवार मौसम अपडेट: