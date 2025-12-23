Weather Forecast Today, December 23: दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से छाया घना कोहरा, कुछ राज्यों में बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट
(Photo Credits ANI)

Weather Forecast Today, December 23:  दिल्ली सहित उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित है. कोहरे के चलते सड़क, हवाई और रेल परिवहन पर भी बड़ा असर पड़ा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में तापमान में तेज गिरावट और कोहरे के और घना होने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है.

 दिल्ली सहित इन र्जयों में छाया रहेगा घना कोहरा

IMD के अनुसार, बढ़ती ठंड के चलते दिल्ली-NCR, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 दिसंबर तक ‘सीवियर डेंस फॉग’ की स्थिति बनी रह सकती है.इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी इलाकों में 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाने का अनुमान है. यह भी पढ़े:  Weather Update Today: दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जानें अन्य राज्यों में आज और आगे कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

अन्य प्रभावित राज्य:


बिहार, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर मध्य प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक कोहरा और ठंड का असर जारी रहने की संभावना है

कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव अलर्ट जारी

23 दिसंबर 2025 की सुबह उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा।
IMD के मुताबिक:

  • पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड में सप्ताह भर ठंड का प्रकोप जारी रहेगा,

  • बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 दिसंबर तक तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है,

भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और स्नोस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया है. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मौसम और अधिक खराब होने की आशंका है.

स्मॉग की चपेट में राजधानी

IMD के अनुसार, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. आज (मंगलवार) सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 413 (सीवियर) दर्ज किया गया. घने स्मॉग की वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है.

25 दिसंबर तक स्थिति ऐसे ही रहेगी

IMD और CPCB का अनुमान है कि 25 दिसंबर तक स्थिति में किसी राहत की संभावना नहीं है और प्रदूषण का स्तर और अधिक खराब हो सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य सावधानियाँ अपनाने की सलाह दी गई है.