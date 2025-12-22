Weather Update Today: दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जानें अन्य राज्यों में आज और आगे कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits PTI)

Weather Update Today: देश में सर्दी का मौसम जारी है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं अन्य राज्यों में भी ठंड के हालात बढ़ गए हैं.

घनी धुंध और अलर्ट

सोमवार सुबह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घनी धुंध छा गई, जिससे दृश्यता केवल कुछ मीटर तक रह गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि आज घनी धुंध और ठंड बनी रहेगी. वहीं, पश्चिमी इलाकों के लिए येलो अलर्ट है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. यह भी पढ़े: Mumbai Weather Update 15th December 2025: मुंबई में धूप के साथ ठंड, लेकिन हवा खराब—जानें आज का मौसम अपडेट

23 दिसंबर को इन र्जयों में कैसा रहेगा मौसम

IMD ने अपने X पोस्ट में कहा है कि पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 दिसंबर तक और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तर मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घनी से बहुत घनी धुंध की संभावना है. इसके अलावा, बिहार, झारखंड और आंतरिक ओडिशा में 24 दिसंबर तक घनी धुंध रहने की संभावना है.

रविवार को दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कैसा रहा मौसम

रविवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ठंड और धुंध के साथ मौसम ठंडा रहा, जबकि जम्मू-कश्मीर के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी ने ‘चिलाई-कलान’ की शुरुआत कर दी है। यह 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की अवधि है, जो 30 जनवरी तक चलेगी. अचानक ठंड का असर पश्चिमी विक्षोभ और उप-उष्णकटिबंधीय वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की मौजूदगी के कारण है.

इन राज्यों में बारिश, बर्फबारी की संभावना

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी और तूफानी बर्फबारी की संभावना है, जहां दृश्यता 400 मीटर से कम रह सकती है.वहीं, उत्तराखंड में 24 दिसंबर तक बिखरी हुई बारिश और बर्फबारी का अनुमान है. IMD ने कर्नाटक और तेलंगाना में 22 और 23 दिसंबर को ठंड के हालात की चेतावनी दी है.

दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जैसे क्षेत्रों में घनी धुंध देखी जा रही है.

धुंध से उड़ानों पर असर

एक दिन पहले, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घनी धुंध के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ. 105 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 55 आगमन और 52 प्रस्थान शामिल हैं. 450 से अधिक उड़ानें देरी से उड़ान भर पाईं.

मुंबई का मौसम

मुंबई में सोमवार को हल्की धुंध के बीच धूप निकली. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 181 के स्तर पर है, जो “खराब” श्रेणी में आता है. यानी मुंबई में रहने वाले लोगों को बिगड़ते वायु गुणवत्ता के बीच सतर्क रहने की जरूरत हैं. वहीं IMD ने देश में पढ़ रहे ठंड के बीच जिस तरह सतर्क किया है. उसके अनुसार लूग्न को अगले कुछ दिन सर्द से बचने की जरूरत हैं.