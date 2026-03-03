Bank Holiday Today, March 3, 2026? क्या होली पर आज मंगलवार को आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या रहेंगे बंद? चेक

Bank Holiday Today, March 3, 2026? रंगों के त्योहार 'होली' के अवसर पर आज मंगलवार, 3 मार्च 2026 को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, इस साल होली की छुट्टियों को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं. आज मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

आज किन शहरों में बंद रहेंगे बैंक?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत, 3 मार्च को होली और धुलंडी के अवसर पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. आज बेलापुर, भोपाल, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रांची, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे. यह भी पढ़े: Holi 2026: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रियाकांत जू मंदिर में खेली होली, मर्यादा के साथ त्योहार मनाने की अपील

वहीं, कुछ अन्य शहरों जैसे अगरतला, आइजोल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, नई दिल्ली, रायपुर, शिलांग और शिमला में बैंक की छुट्टियां स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार 3 या 4 मार्च को निर्धारित की गई हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्थानीय शाखा से जानकारी अवश्य लें.

शेयर बाजार और MCX का हाल

बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ आज भारतीय शेयर बाजार (BSE और NSE) में भी कारोबार बंद रहेगा. इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग निलंबित रहेगी.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहाँ आंशिक अवकाश रहेगा. सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम 5:00 बजे से शाम के सत्र के लिए बाजार खुलने की उम्मीद है. बुधवार, 4 मार्च से सभी सेगमेंट में सामान्य कारोबार फिर से शुरू होगा.

डिजिटल बैंकिंग और ATM सेवाएं

बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद होने के बावजूद, ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी.

UPI और नेट बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जरिए लेनदेन सामान्य रूप से किया जा सकेगा.

ATM: नकद निकासी के लिए एटीएम सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

ऑनलाइन ट्रांसफर: NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से काम करती रहेंगी.

चंद्र ग्रहण का छुट्टियों पर प्रभाव

साल 2026 की होली की छुट्टियों के निर्धारण में आज शाम होने वाले 'पूर्ण चंद्र ग्रहण' का भी विशेष प्रभाव देखा गया है. खगोलीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के कारण कई राज्यों में होलिका दहन और धुलंडी (रंगों वाली होली) की तारीखों में बदलाव हुआ है. इसी आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी सार्वजनिक छुट्टियों की सूची को अंतिम रूप दिया है.