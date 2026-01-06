Aaj Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर छाई विराट कोहली की 'हमशक्ल' बच्ची; यूजर्स बोले- 'क्या यह वामिका कोहली है?'

आज का वायरल वीडियो (Photo Credit: 9gag)

Aaj Ka Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन दिलचस्प वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में मशहूर इंस्टाग्राम (Instagram) पेज '9Gag' द्वारा साझा किए गए एक वीडियो ने क्रिकेट प्रेमियों (Cricket Lovers) और नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस वीडियो में एक छोटी बच्ची एक 'मैजिक ट्रिक' (गायब होने का नाटक) करने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब (Reflection) दिखने के कारण उसकी यह मासूम चाल पकड़ी जाती है. हालांकि, चर्चा इस फनी ट्रिक की नहीं, बल्कि उस बच्ची की शक्ल की हो रही है. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स यही पूछ रहे हैं कि 'क्या यह वामिका कोहली है?' यह भी पढ़ें: Virat Kohli New Milestone: इस साल भी विराट कोहली मचा सकते हैं तांडव, 'रन मशीन' के निशाने पर होंगे ये बड़े रिकॉर्ड, देखें आकंड़ें

विराट कोहली के बचपन से तुलना

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. बड़ी संख्या में यूजर्स ने बच्ची के नैन-नक्श की तुलना भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की बचपन की तस्वीरों से करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते कमेंट्स में कोहली की पुरानी तस्वीरें और गिफ्स (GIFs) साझा होने लगे. एक यूजर ने लिखा, ‘क्या किसी को यह बच्ची बचपन के विराट कोहली जैसी नहीं लग रही?’ वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, ‘वामिका कोहली, क्या यह तुम हो?’

वायरल बच्चे ने विराट कोहली जैसे दिखने की चर्चा शुरू कर दी – वीडियो देखें

View this post on Instagram A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

वामिका को लेकर कयासों का बाजार गर्म

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका के चेहरे को लेकर फैंस में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है. इस वीडियो को देख कई यूजर्स ने दावा किया कि यह वामिका ही है. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘यह वामिका ही है, बस आप इसे साबित नहीं कर सकते.’ हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिख रही बच्ची कौन है, लेकिन कोहली के प्रति दीवानगी ने इस साधारण वीडियो को चर्चा का विषय बना दिया है.

प्राइवेसी को लेकर सख्त हैं विराट-अनुष्का

यह वायरल चर्चा उस समय हो रही है जब विराट और अनुष्का अपनी बेटी वामिका और बेटे अकाय की प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर हैं. इस पावर कपल ने हमेशा मीडिया और पैपराजी से उनके बच्चों की तस्वीरें न खींचने की अपील की है. वे सोशल मीडिया पर भी बच्चों का चेहरा छिपाकर ही तस्वीरें साझा करते हैं। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि बच्चों की बेहतर और शांतिपूर्ण परवरिश के लिए यह कपल यूके (UK) शिफ्ट हो गया है.