Virat Kohli New Milestone: इस साल भी विराट कोहली मचा सकते हैं तांडव, 'रन मशीन' के निशाने पर होंगे ये बड़े रिकॉर्ड, देखें आकंड़ें

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी.

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए साल 2025 काफी यादगार रहा. विराट कोहली ने पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता और टीम इंडिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया. साल के अंत में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक भी जड़े. ऐसे में इस फॉर्म के साथ साल 2026 में विराट कोहली तीन अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. चलिए विराट कोहली के बारे में जानते हैं.

28 हजार इंटरनेशनल रन पूरे कर सकते हैं विराट कोहली

इस साल विराट कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर होगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 28 हजार रन पूरे कर सकते हैं. इस आंकड़े से विराट कोहली केवल 25 रन पीछे हैं. विराट कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज होंगे. यह कमाल सबसे पहले सचिन तेंदुलकर (34,357) ने ही किया था. उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा (28,016) ने यह आंकड़ा छुआ था.

सबसे तेज 28 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बनेंगे विराट कोहली

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अभी तक 623 इंटरनेशनल पारियों में 27,975 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली तीन वनडे मैचों सीरीज में अपने 28 हजार रन पूरे कर लेंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली सबसे तेज यह आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. वर्तमान में इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर (644 पारी) टॉप पर हैं. इसी तरह कुमार संगाकारा ने 666वीं पारी में इस आंकड़े को छुआ था. ऐसे में विराट कोहली के पास सचिन को पीछे छोड़ने का मौका है.

आईपीएल में 9 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं विराट कोहली

आईपीएल के आगामी सीजन में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका होगा. विराट कोहली को टूर्नामेंट में नौ हजार रन पूरे करने के लिए महज 339 रन चाहिए. अभी तक विराट कोहली ने 259 पारियों में 8,661 रन बनाए हैं और आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके 7,046 रन हैं. आईपीएल में विराट कोहली सिर्फ आरसीबी के लिए खेले हैं. पिछले तीन आईपीएल सीजन में विराट कोहली हर बार 600 से अधिक रन बना चुके हैं.

विराट कोहली छुएंगे 15 हजार वनडे रन का बड़ा आंकड़ा

साल 2026 में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं, अभी तक यह रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर (18426 रन) के नाम दर्ज है. विराट कोहली ने अभी तक 296 पारियों में 58.96 की औसत और 93.65 की स्ट्राइक रेट से 14,557 रन बनाए है. ऐसे में विराट कोहली को 15 हजार वनडे रन के इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए 443 रन की और जरूरत हैं. ऐसे में विराट कोहली इस साल यह कमाल कर सकते हैं.