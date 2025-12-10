Kazakhstan की बेली डांसर Kristina की कहानी, जिसकी गोवा नाइटक्लब हादसे में एक भारतीय मसीहा ने बचाई जान

कजाकिस्तान की डांसर क्रिस्टीना (Photo Credits: Instagram/@krisssheikh)

Goa Nightclub Fire Accident: गोवा (Goa) के एक लोकप्रिय नाइटक्लब में हाल ही में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया. कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. इसी विनाशकारी हादसे के बीच एक कहानी ने सबसे अधिक ध्यान खींचा— कजाकिस्तान की पेशेवर बेली डांसर क्रिस्टिना की, जिसने दावा किया कि एक “भारतीय देवता” ने उनकी जान बचाई.

क्रिस्टिना घटना के समय मंच पर प्रस्तुति दे रही थीं. कुछ ही मिनटों में खुशियों और संगीत से भरा माहौल भय और अराजकता में बदल गया. आग इतनी तेजी से फैली कि लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश में भाग रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि हादसे से कुछ क्षण पहले तक क्रिस्टिना मंच पर नृत्य कर रही थीं और अगले ही पल आग फैलते ही अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती दिखाई दीं.

इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी साझा की — एक ऐसा अनुभव जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई.

कौन हैं क्रिस्टिना? — एक मां और पेशेवर डांसर

क्रिस्टिना कज़ाख़स्तान की रहने वाली हैं और एक पेशेवर बेली डांसर हैं. हादसे की शाम वह अपने दूसरे परफॉर्मेंस के बीच थीं, जब आग ने अचानक पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया.

आग कैसे लगी? — ‘सब कुछ सेकंडों में बदल गया’

क्रिस्टिना ने बताया कि आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी. उन्होंने कहा: ‘आग मेरे परफॉर्मेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. मैं सदमे में थी. म्यूज़िक अचानक बंद हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ. मैं एक्सिट ढूंढ़ने लगी.’ लोगों में अफरा-तफरी मच गई. माहौल उत्सव से दहशत में बदल गया. वह रोते हुए बोलीं, ‘मैं बस रो रही थी, मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है.’

वह चेतावनी जिसने उनकी जान बचाई

आग फैलते ही उनका पहला विचार अपने चेंजिंग रूम की ओर जाने का था — जो घातक साबित हो सकता था. उसी समय एक क्रू मेंबर ने उन्हें रोक दिया: ‘मैं चेंजिंग रूम की तरफ जाने वाली थी, लेकिन मेरे क्रू मेंबर ने कहा — ‘उधर मत जाओ.’ वहां आग फैल चुकी थी. इससे मेरी जान बच गई.’

क्रिस्टिना ने उस व्यक्ति को “Indian God” कहा और उसके प्रति गहरी कृतज्ञता जताई. रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि वह कुछ कदम भी आगे बढ़ जातीं, तो शायद बाहर नहीं निकल पातीं.

घर पहुंचने पर टूटा भावनाओं का बांध

हालांकि वह किसी तरह आग से बच गईं, लेकिन मानसिक झटका उन्हें घर पहुँचकर महसूस हुआ.

उन्होंने कहा: 'जब मैं घर आई और अपनी बेटी को गले लगाया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं… मैं कितनी किस्मत वाली हूं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्रिस्टिना की कहानी

हादसे की जांच जारी है, लेकिन क्रिस्टिना की कहानी ने पूरे देश में गहरी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है. उनकी बहादुरी, चमत्कारिक बचाव और ‘सेकंडों में बदलती जिंदगी’ का एहसास कई लोगों को झकझोर रहा है.

यह घटना याद दिलाती है कि खतरनाक परिस्थितियों में एक चेतावनी, एक निर्णय, या कुछ ही सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच फर्क पैदा कर सकते हैं.