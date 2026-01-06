KSRTC Fare Cut: कर्नाटक में प्रीमियम बसों का सफर हुआ सस्ता; सोमवार से गुरुवार तक किराए में 20% तक की भारी कटौती, देखें डिटेल्स

केएसआरटीसी बस की फाइल इमेज (Photo Credits: Wikimedia Commons)

KSRTC Bus Rate Cut: कर्नाटक (Karnataka) में प्रीमियम बसों (Premium Buses) से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (Karnataka State Road Transport Corporation) यानी केएसआरटीसी (KSRTC) ने अपनी लग्जरी बस सेवाओं (Luxury Bus Services), जैसे वॉल्वो (Volvo) और अंबारी (Ambari), के किराए में भारी कटौती की घोषणा की है. यह नया किराया ढांचा इस हफ्ते से लागू हो गया है, जिसके तहत सप्ताह के दिनों (Weekdays) में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. KSRTC के इस कदम का मुख्य उद्देश्य निजी बस ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और सप्ताह के बीच में कम रहने वाली यात्री संख्या (Occupancy) को बढ़ाना है. यह भी पढ़ें: Chitra Santhe 2026: बेंगलुरु में आज सजेगा कला का महाकुंभ; BMTC ने चलाई स्पेशल फीडर बसें, जानें रूट और ट्रैफिक डायवर्जन

इन बसों और रूटों पर मिलेगी छूट

यह छूट मुख्य रूप से KSRTC की प्रीमियम श्रेणियों पर लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:

ऐरावत क्लब क्लास (Airavat Club Class)

अंबारी ड्रीम क्लास (Ambari Dream Class - Sleeper)

अंबारी उत्सव (Ambaari Utsav)

EV पावर प्लस (Electric Buses)

यह कटौती बेंगलुरु से मैसूरु, मंगलुरु, हुबली, दावणगेरे जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ हैदराबाद और चेन्नई जैसे अंतरराज्यीय रूटों पर भी प्रभावी होगी. उदाहरण के तौर पर, बेंगलुरु-मुंबई रूट पर अंबारी ड्रीम क्लास का किराया अब 2,500 रुपये से घटकर 2,000 रुपये हो गया है.

सप्ताह के दिनों पर विशेष फोकस

KSRTC के अधिकारियों के अनुसार, वीकेंड (शुक्रवार से रविवार) पर बसों में भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन सोमवार से गुरुवार के बीच कई सीटें खाली रह जाती हैं. यह 20% तक की छूट केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की यात्रा पर मिलेगी. इस 'डायनेमिक प्राइसिंग' मॉडल के जरिए छात्रों और बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करने की योजना है.

कैसे बुक करें सस्ती टिकट?

यात्री इन रियायती दरों का लाभ निम्नलिखित तरीकों से उठा सकते हैं. आप केएसआरटीसी के आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर बस स्टैंड पर स्थित अधिकृत बुकिंग काउंटर से बुकिंग करके इन रियायती दरों का लाभ उठा सकते हैं.

KSRTC के प्रबंध निदेशक वी. अनबू कुमार ने बताया कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है. यदि इस पहल से राजस्व में सुधार होता है, तो इसे भविष्य में स्थायी बनाया जा सकता है या अन्य रूटों पर भी विस्तार दिया जा सकता है.