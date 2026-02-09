Bengaluru Power Cut: बेंगलुरु में बिजली की संकट, 10 और 11 फरवरी को कई इलाकों में रहेगी बत्ती गुल, देखें पूरी लिस्ट

(Photo Credits Twitter)

Bengaluru Power Cut: बेंगलुरु के निवासियों को इस सप्ताह बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है. बेंगलुरु बिजली आपूर्ति कंपनी (BESCOM) ने घोषणा की है कि मंगलवार, 10 फरवरी और बुधवार, 11 फरवरी को शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी. यह कटौती बुनियादी ढांचे के रखरखाव, लाइन शिफ्टिंग और आगामी मानसून की तैयारियों के लिए आवश्यक बताई गई है. बिजली कटौती मुख्य रूप से सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच होगी, हालांकि तकनीकी कार्य की प्रगति के आधार पर समय में बदलाव हो सकता है.

रखरखाव कार्य क्यों है जरूरी?

बेस्कॉम के अधिकारियों के अनुसार, यह शटडाउन 'निवारक रखरखाव' (Preventive Maintenance) अभियान का हिस्सा है. इसके तहत हाई-टेंशन (HT) लाइनों को मजबूत करना, ट्रांसफार्मर के पास पेड़ों की शाखाओं की छंटाई करना और पुराने इंसुलेटर को बदलना शामिल है. इन उपायों से गर्मियों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग के बीच अचानक होने वाली ट्रिपिंग और शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी. यह भी पढ़े: Bengaluru Power Cut: BESCOM की घोषणा, बेंगलुरु में 18 जून को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कई इलाकों में बिजली की कटौती, जानें प्रभावित क्षेत्र

10 फरवरी (मंगलवार) को प्रभावित होने वाले इलाके

मंगलवार को शहर के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व जोन के कई हिस्सों में बिजली बाधित रहेगी:

दक्षिण जोन: जयनगर, जेपी नगर और बैनरघट्टा रोड के कुछ हिस्से.

पश्चिम जोन: राजाजीनगर, विजयनगर और बसवेश्वरनगर के आसपास के क्षेत्र.

उत्तर जोन: हेब्बल, यलहंका और आरटी नगर.

पूर्व जोन: व्हाइटफील्ड, इंदिरानगर और एचएएल (HAL) के कुछ हिस्से.

अन्य: एचएसआर लेआउट सेक्टर 2 और 3, और कोरमंगला के कुछ चुनिंदा पॉकेट्स.

11 फरवरी (बुधवार) को प्रभावित होने वाले इलाके

बुधवार को रखरखाव का काम अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर स्थानांतरित होगा. प्रभावित इलाकों में शामिल हैं:

इलेक्ट्रॉनिक सिटी: फेज 1 और फेज 2, साथ ही आसपास के गांव.

केन्गेरी और मैसूर रोड: विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय लेआउट.

आउटर रिंग रोड: मराठाहल्ली और सरजापुर रोड के बीच के कुछ हिस्से.

उत्तर बेंगलुरु: देवनहल्ली के उपनगर और चिक्कजाला के आसपास के क्षेत्र.

नागरिकों के लिए बेस्कॉम की सलाह

बेस्कॉम ने वर्क फ्रॉम होम करने वाले पेशेवरों और छोटे व्यवसायियों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यों की योजना पहले से बना लें. बिजली कटौती के दौरान असुविधा को कम करने के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

अलर्ट के लिए पंजीकरण: अपने मोबाइल नंबर को बेस्कॉम के साथ पंजीकृत करें ताकि एसएमएस (SMS) के जरिए अपडेट मिल सकें. हेल्पलाइन नंबर: किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करें. मोबाइल ऐप: बिजली बहाली की रीयल-टाइम स्थिति जानने के लिए 'BESCOM Mithra' ऐप का उपयोग करें.

बेस्कॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान में कहा, "हम शहर के पावर ग्रिड की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जनता से सहयोग का अनुरोध करते हैं."