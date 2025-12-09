Birch Nightclub Tragedy: गोवा क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर! Gaurav Luthra और Saurabh Luthra देश से फरार, Indigo की फ्लाइट से थाईलैंड भागे दोनों आरोपी

Photo- X

Birch Nightclub Tragedy: गोवा के आरपोरा स्थित बिर्च नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं. शनिवार रात हुए इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई. इस घटना के कुछ ही घंटों बाद क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर निकल गए. दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह साढ़े पांच बजे थाईलैंड (फुकेट) के लिए उड़ान भर चुके थे. गोवा पुलिस ने उनकी इस जल्दबाजी को जांच से बचने की कोशिश बताया है.

मालिकों की तलाश तेज, इंटरपोल से संपर्क

घटना के बाद सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए पोस्ट डाली, लेकिन इसी बीच ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने दोनों भाईयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है. गोवा पुलिस ने इंटरपोल से भी मदद मांगी है ताकि दोनों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके. दिल्ली में क्लब मालिकों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

क्लब स्टाफ गिरफ्तार, पार्टनर्स भी रडार पर

दिल्ली पुलिस ने रोमियो लेन के एक वरिष्ठ अधिकारी भरत कोहली को हिरासत में लेकर गोवा पुलिस के हवाले कर दिया है. क्लब के चार कर्मचारी—राजीव मोडक, प्रियांशु ठाकुर, राजवीर सिंगानिया और विवेक सिंह—को छह दिन की पुलिस कस्टडी मिली है. वहीं दिल्ली के पार्टनर अजय गुप्ता भी जांच के दायरे में आ गए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि क्लब में फैले पटाखों के चिंगारियों ने लकड़ी की छत में आग पकड़ ली थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

रोमियो लेन की रफ्तार और विवादों की चढ़ाई

लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली के हडसन लेन से छोटे से रेस्टोरेंट से शुरुआत की थी. लेकिन रोमियो लेन ब्रांड ने उनकी किस्मत बदल दी. गोवा के वेगाटर में खुले आउटलेट ने उन्हें देशभर का पॉपुलर ब्रांड बना दिया. देश के कई शहरों में फ्रेंचाइजी खोली गईं, लेकिन तेज़ी से बढ़ता कारोबार अंदर ही अंदर दबाव भी झेल रहा था. कई फ्रैंचाइज़ पार्टनरों ने सहयोग न मिलने की शिकायतें भी की थीं.

हादसे के बाद सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था

साल 2024 से चल रहे इस आउटलेट में कई सुरक्षा खामियां सामने आई हैं. लोकल पंचायत ने भी बड़े नियम उल्लंघनों की पुष्टि की है. सवाल उठ रहे हैं कि बिना आवश्यक मंजूरी के क्लब कैसे चल रहा था. उद्योग जगत में भी चर्चा है कि हादसे के बाद कई पार्टनर रोमियो लेन ब्रांड नाम छोड़ने पर विचार कर रहे हैं.