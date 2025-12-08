Birch Nightclub Tragedy: बिर्च नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एक्शन में गोवा पुलिस, मालिक सौरव-गौरव लुथरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
Birch Nightclub Tragedy

 Birch Nightclub Tragedy:  बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस की जांच तेज हो गई है. रेस्तरां के दोनों मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी देश छोड़कर फरार हो सकते हैं, इसी को देखते हुए क्लब के मालिक सौरव लुथरा और गौरव लुथरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है

मामले में पांचवीं गिरफ्तारी

इनमें से एक टीम दिल्ली पहुंची, जहां से इस मामले के पांचवें आरोपी भारत कोहली को गिरफ्तार किया गया. बताया गया है कि भारत कोहली नाइट क्लब के रोज़मर्रा के संचालन की जिम्मेदारी संभालता था. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. यह भी पढ़े:  Goa Nightclub Fire Updates: रसोई में काम करने वाले 14 स्टाफ की आग में झुलसकर मौत, नेपाल, झारखंड, उत्तराखंड और असम से थे कर्मचारी; गोवा क्लब हादसे में खुलासा

गिरफ्तारी से बचने के लिए  मालिक ने जारी किया आधिकारिक बयान

 

वहीं, रेस्तरां के मालिक सौरव लुथरा ने गिरफ्तारी से पहले एक आधिकारिक बयान जारी किया है. अपने बयान में प्रबंधन ने इस भीषण त्रासदी पर गहरा शोक और सदमा व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रबंधन ने कहा कि इस कठिन समय में वे पीड़ित और शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं.

हादसे में 25 लोगों की मौत

इस भयावह हादसे में रेस्तरां के कर्मचारियों सहित कुल 25 लोगों की जान चली गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह हादसा 7 दिसंबर की रात को हुआ था, जब नाइट क्लब में अचानक आग लग गई.

फिलहाल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी बारीकी से पड़ताल जारी है.