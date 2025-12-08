AQI Delhi Today: दिल्ली-एनसीआर में फिर खराब हुई हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI; जहरीले स्मॉग से बढ़ी परेशानी

Delhi AQI Today (Photo- ANI)

AQI Delhi Today: दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सोमवार सुबह भी बेहद खराब श्रेणी में बनी रही. पिछले कई हफ्तों से चल रही धुंध और जहरीली हवा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया, जो रविवार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहा.

दिल्ली-एनसीआर में फिर खराब हुई हवा

कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

दिल्ली के बवाना इलाके में हालात सबसे चिंताजनक रहे, जहां AQI 368 तक पहुंच गया. इसके अलावा आनंद विहार, पूसा समेत कई मॉनीटरिंग स्टेशनों पर भी प्रदूषण स्तर 350 के पार रहा. एनसीआर के पड़ोसी शहरों में नोएडा का AQI 333 और गाजियाबाद का 325 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात थोड़े बेहतर रहे. गुरुग्राम में AQI 282 यानी ‘खराब’ श्रेणी में रहा, जबकि फरीदाबाद 200 पर दर्ज हुआ, जिसे ‘मध्यम’ श्रेणी माना जाता है.

प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन

दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक, राजधानी के अंदर चलने वाला यातायात कुल स्थानीय प्रदूषण का लगभग 16.5% हिस्सेदार है. इसके बाद उद्योगों से निकलने वाला धुआं 8.1% योगदान देता है. निर्माण गतिविधियों से 2.3% और घरों में जलने वाले ईंधन से करीब 4% प्रदूषण बढ़ता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की रफ्तार कम रहने और तापमान गिरने से धुआं और प्रदूषक कण जमीन के पास ही फंस जाते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं.

पिछले एक हफ्ते का हवा का हाल

दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से AQI ‘खराब’ और ‘बहुत खराब’ श्रेणी के बीच झूल रहा है. रविवार को सूचकांक 279 था. उसके बाद सोमवार को 304, मंगलवार को 372, बुधवार को 342, गुरुवार को 304, शुक्रवार को 327 और शनिवार को 330 दर्ज हुआ. ये आंकड़े बताते हैं कि हवा लगातार बिगड़ती जा रही है.

मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया है. दिन में हल्की धुंध भी रहने की संभावना है. रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहा था. नमी सुबह के वक्त 92% और शाम को 71% दर्ज की गई.