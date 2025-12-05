Cloudflare Server Issue: क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में आई तकनीकी गड़बड़ी, दुनिया भर की वेबसाइटें ठप; शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से आई थी समस्या

Photo- @alexxgrowth/X

Cloudflare Server Issue: क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में अचानक आई समस्या ने लाखों यूजर्स को परेशानी में डाल दिया. वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स ने कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई. कई लोगों को स्क्रीन पर लगातार '500 Internal Server Error' और 'Bad Gateway' जैसे मैसेज दिखते रहे. बाद में कंपनी ने पुष्टि की कि दिक्कत दूर कर दी गई है और सेवाओं को सामान्य कर दिया गया है.

ये भी पढें: IndiGo Crisis: इंडिगो संकट के बीच यात्रियों की बढ़ी परेशानियां, दिल्ली-मुंबई फ्लाइट का रिटर्न किराया 60,000 रुपये तक पहुंचा

कई बड़ी सर्विस पर पड़ा असर

इस तकनीकी रुकावट का प्रभाव कई नामी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा. कैनवा, चैटजीपीटी, स्पॉटिफाई से लेकर ट्रुथ सोशल तक कई सेवाएं कुछ समय के लिए ठप रहीं. यूजर्स ने X पर इसकी शिकायतें साझा कीं और ऐप्स के न चलने पर नाराजगी जताई. यह पहली बार नहीं है जब क्लाउडफ्लेयर की सर्विस में बाधा आई. पिछले महीने भी इसी तरह की समस्या ने वैश्विक स्तर पर कई वेबसाइट्स को प्रभावित किया था. उस वक्त कंपनी ने साफ किया था कि मामला साइबर अटैक से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनके सिस्टम परमिशन और बॉट मैनेजमेंट में बदलाव के कारण गड़बड़ी हुई थी.

मेंटेनेंस बना वजह, बढ़ी देरी

क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट के मुताबिक, निर्धारित समय के तहत मेंटेनेंस कार्य जारी था. इसी मेंटेनेंस के दौरान ट्रैफिक को अलग-अलग लोकेशंस से रूट किया गया, जिससे लेटेंसी बढ़ गई और वेबसाइट्स एक्सेस करना मुश्किल हो गया. तय शेड्यूल के अनुसार यह मेंटेनेंस 5 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलना था. जैसे ही सिस्टम अपडेट शुरू हुआ, कई क्षेत्रों में सेवाएं बाधित हो गईं. हालांकि टीम ने तेज़ी से काम करते हुए समस्या को बड़े पैमाने पर ठीक कर दिया है.

कंपनी ने बताया, किन क्षेत्रों पर पड़ा असर

क्लाउडफ्लेयर ने अपनी साइट पर उन लोकेशंस की सूची भी जारी की है जहां सर्वर रीरूट किए गए थे. कंपनी का कहना है कि इन क्षेत्रों में यूजर्स को कुछ समय के लिए दिक्कत आई होगी. कई क्षेत्रों में अब सेवाएं सुचारू रूप से बहाल कर दी गई हैं, जबकि बाकी पर काम जारी है. कंपनी ने भरोसा दिया है कि आने वाले अपडेट के बाद यह समस्या दोबारा नहीं आएगी.