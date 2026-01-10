Weather Forecast Today, January 10: उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का 'डबल अटैक', दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X/@ians_news)

Weather Forecast Today, January 10: उत्तर (North) और उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India) में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे (Dense Fog) का 'डबल अटैक' जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार, 10 जनवरी 2026 के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत और बिहार के कई हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है.

इन राज्यों में शीतलहर का 'येलो अलर्ट'

मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में पारा तेजी से लुढ़का है.

शीतलहर की चेतावनी: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 10 और 11 जनवरी को शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है.

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 10 और 11 जनवरी को शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है. अन्य प्रभावित क्षेत्र: उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी आज कड़ाके की ठंड का अनुमान है/ राजस्थान में 11 से 14 जनवरी के बीच शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की उम्मीद है.

मुंबई का आज का मौसम, 10 जनवरी

दिल्ली का मौसम आज, 10 जनवरी

चेन्नई का मौसम आज, 10 जनवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 10 जनवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 10 जनवरी

कोलकाता का मौसम आज, 10 जनवरी

शिमला का मौसम आज, 10 जनवरी

प्रमुख मेट्रो शहरों का हाल: कहां बारिश और कहां कोहरा?

देश के प्रमुख शहरों में आज मौसम का मिजाज कुछ इस तरह रहने वाला है:

शहर मौसम का हाल बारिश की संभावना दिल्ली घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 6°C तक जा सकता है नहीं (आसमान साफ रहेगा) मुंबई सुबह हल्की धुंध, सुहावना मौसम नहीं चेन्नई बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हां (0.7 से 8 mm) बेंगलुरु आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे नहीं कोलकाता सुबह धुंध और कोहरा, दोपहर में धूप नहीं शिमला पाला (Frost) गिरने की संभावना, कड़ाके की ठंड नहीं हैदराबाद मौसम शुष्क और साफ रहेगा नहीं

यातायात पर कोहरे की मार

घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है. दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

एक ओर जहां उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बने एक मौसमी सिस्टम के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों, विशेषकर चेन्नई में आज बारिश होने की संभावना है. मौसम एजेंसी विंडी (Windy) के अनुसार, चेन्नई में दिन भर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी.