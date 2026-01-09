Weather Forecast Today, January 09: उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का 'डबल अटैक', दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल

आज का मौसम (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 09: देश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है. वहीं देश के मौसम (Weather) में आज विरोधाभासी स्थितियां देखने को मिल रही हैं. जहां उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के राज्य कड़ाके की ठंड और घने कोहरे (Dense Fog) की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण भारत (South India) के तटीय इलाकों में भारी बारिश का संकट मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिमी भारत में सुबह के समय 'बेहद घना कोहरा' रहने का पूर्वानुमान जताया है. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बारिश की संभावना; IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट', जानें मौसम का ताजा हाल

शीतलहर और कोहरे का कहर

राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में अगले 3 से 5 दिनों तक भीषण शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है. दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, जिससे न्यूनतम तापमान 5.8°C तक गिर गया है.

हिमाचल और राजस्थान: हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'ग्राउंड फ्रॉस्ट' (पाले) की चेतावनी दी गई है.

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'ग्राउंड फ्रॉस्ट' (पाले) की चेतावनी दी गई है. कोहरा: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम रहने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

दक्षिण भारत: भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट'

एक तरफ उत्तर भारत कांप रहा है, तो दूसरी तरफ चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव (Deep Depression) के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान मौसम की स्थिति मुंबई 18°C 30°C आसमान साफ, खुशनुमा मौसम दिल्ली 6°C 17°C घना कोहरा, हल्की बूंदाबांदी की संभावना कोलकाता 13°C 25°C सुबह धुंध, दिन में धूप बेंगलुरु 15°C 27°C सुबह हल्का कोहरा, बाद में आसमान साफ चेन्नई 24°C 29°C भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें शिमला -1°C 11°C कड़ाके की ठंड, आसमान साफ

प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर

दिल्ली-NCR में ठंड और धीमी हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. वहीं, कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी की खबरें भी सामने आ रही हैं.