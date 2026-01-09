Delhi Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बारिश की संभावना; IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट', जानें मौसम का ताजा हाल

दिल्ली का मौसम (Photo Credits: ANI)

Delhi Weather Forecast for January 9, 2026: देश के विभिन्न हिस्सों में सर्दी के सितम (Winters) से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे (Dense Fog) का प्रकोप भी जारी है. वहीं देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) भी लगातार प्रदूषण, जहरीली हवा, शीतलहर और कोहरे के कारण लगातार सुर्खियों में हैं. जी हां, देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में आज, शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को सर्दी का सितम जारी है. दिल्लीवासी भीषण शीतलहर, घने कोहरे और अब हल्की बारिश की तिहरी मार झेल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने खराब दृश्यता और गिरते तापमान को देखते हुए शहर में 'येलो अलर्ट' जारी किया है और निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. यह भी पढ़ें: Cold Wave Warning: उत्तर भारत में ठंड का तांडव, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम; VIDEO

तापमान में गिरावट और ठिठुरन बढ़ी

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.8°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। पालम (4.8°C) और आयानगर (5.4°C) जैसे इलाकों में पारा और भी नीचे लुढ़क गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 16°C से 18°C के बीच रहने का अनुमान है, जो औसत से लगभग 3 डिग्री कम है। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रहेगी.

बारिश का 'नाउकास्ट' अलर्ट

IMD ने आज सुबह एक 'नाउकास्ट' (तत्काल पूर्वानुमान) जारी किया है, जिसमें दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

प्रभावित इलाके: जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं.

असर: हालांकि बारिश बहुत हल्की होगी, लेकिन इससे हवा में नमी बढ़ेगी और सुबह के समय दृश्यता और भी कम हो सकती है.

यातायात पर असर: उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित

दिल्ली-NCR में घने कोहरे के कारण दृश्यता महज 50 से 200 मीटर तक रह गई है.

हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में

ठंड और धीमी हवाओं के कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर फिर से बढ़ गया है. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज 311 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. आनंद विहार और आरके पुरम जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर और भी अधिक बना हुआ है.

अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शीतलहर और सुबह के समय कोहरे का दौर 13 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है. अगले सप्ताह से दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.