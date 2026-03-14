Gold Rate Today, March 14, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में आज 22 और 24K सोने का क्या है भाव? जानें ताज़ा अपडेट

Gold Rate Today, March 14, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 14 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं के दामों में आई नरमी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. 'गुडरिटर्न्स' वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने का औसत भाव 16,068 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि आभूषणों के लिए उपयोग किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 14,729 रुपये प्रति ग्राम चल रही है. लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट के बाद आज बाजार शांत रहा.
महानगरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम)
भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण सोने के रेट में मामूली अंतर देखा गया है. प्रमुख शहरों के दाम नीचे दिए गए हैं:
|शहर
|24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|INR 1,60,830
|INR 1,47,440
|मुंबई
|INR 1,60,680
|INR 1,47,290
|चेन्नई
|INR 1,62,550
|INR 1,48,990
|कोलकाता
|INR 1,60,680
|INR 1,47,290
|बेंगलुरु
|INR 1,60,680
|INR 1,47,290
|अहमदाबाद
|INR 1,60,730
|INR 1,47,340
चेन्नई में सबसे महंगा, श्रीनगर में भी ऊंचे दाम
स्थानीय बाजार की स्थितियों के कारण चेन्नई में देश के अन्य महानगरों की तुलना में सोने के दाम सबसे अधिक बने हुए हैं. यहां 24 कैरेट सोना 1,62,550 रुपये के स्तर पर है. उत्तर भारत में श्रीनगर और जोधपुर जैसे शहरों में भी कीमतें राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ऊपर (1,61,500 रुपये के करीब) दर्ज की गई हैं. मुंबई, हैदराबाद और पुणे में कीमतें लगभग एक समान बनी हुई हैं.
कीमतों में स्थिरता के पीछे वैश्विक कारण
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी ने सोने की चमक को कुछ कम किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्रा रखने वालों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग में कमी आती है. इसके अलावा, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब होना भी बाजार की दिशा तय कर रहा है. निवेशकों को अंदेशा है कि बढ़ती महंगाई के कारण फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती में देरी कर सकता है.
चांदी की कीमतों का हाल
सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज मामूली नरमी देखी गई है. भारत में आज चांदी का भाव 279.80 रुपये प्रति ग्राम और 2,79,800 रुपये प्रति किलोग्राम है. पिछले दिन की तुलना में चांदी की कीमतों में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट आई है.