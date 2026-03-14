What Is PNG Connection: पीएनजी कनेक्शन क्या है और इसे कैसे लें? जानें फायदे और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

NG connection in a house (Photo Credits: gasonet.in

What Is PNG Connection: केंद्र सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवासीय और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन की ओर बढ़ने का नया परामर्श जारी किया है. पश्चिम एशिया में जारी आपूर्ति श्रृंखला के दबावों के बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) शहरी केंद्रों में पीएनजी को बढ़ावा दे रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को इस कदम को "प्रगतिशील कदम" बताते हुए कहा कि यह रसोई के लिए एक अधिक विश्वसनीय और किफायती ईंधन है.

क्या होता है पीएनजी (PNG) कनेक्शन?

पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) मुख्य रूप से मीथेन गैस है, जिसे भूमिगत पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से सीधे घरों और व्यवसायों तक पहुंचाया जाता है. पारंपरिक एलपीजी प्रणाली के विपरीत, जो दबाव वाले सिलेंडरों पर निर्भर करती है, पीएनजी पानी या बिजली की तरह निरंतर और मीटर वाली आपूर्ति प्रदान करती है. यह भी पढ़े: Akhilesh Yadav On LPG Gas Cyclinder Shortage: एलपीजी संकट पर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, कहा-हकीकत छिपा नहीं सकती सरकार

सुरक्षा के लिहाज से पीएनजी को एलपीजी से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है और रिसाव की स्थिति में तेजी से फैलकर हवा में मिल जाती है. इसके विपरीत, एलपीजी भारी होती है और जमीन पर जमा हो सकती है, जिससे आग लगने का खतरा अधिक होता है.

सरकार क्यों दे रही है पीएनजी पर जोर?

सरकार की इस रणनीति के पीछे दो प्रमुख कारण हैं:

एलपीजी का संरक्षण: शहरी उपभोक्ताओं को पाइपलाइन पर स्थानांतरित करके, सरकार एलपीजी स्टॉक को उन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भेज सकती है जहां पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है.

आर्थिक लाभ: जनवरी 2026 तक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया है, जिससे पीएनजी गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की तुलना में लगभग 5% से 14% तक सस्ता हो गया है.

निर्बाध आपूर्ति: पीएनजी के आने से बार-बार सिलेंडर बुकिंग करने या डिलीवरी का इंतजार करने की झंझट खत्म हो जाती है.

पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया

नया कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया अब काफी सरल और डिजिटल हो गई है. इसे आईजीएल (IGL), गेल गैस (GAIL Gas) या अदानी टोटल गैस (Adani Total Gas) जैसी अधिकृत कंपनियां प्रबंधित करती हैं.

उपलब्धता की जांच: अपने शहर के अधिकृत गैस वितरक की वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या आपका क्षेत्र "गैस-रेडी" है. ऑनलाइन पंजीकरण: वितरक के पोर्टल पर आवेदन पत्र भरें. इसके लिए आपको पहचान प्रमाण (आधार/पैन) और स्वामित्व का प्रमाण या मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता होगी. सुरक्षा राशि का भुगतान: अधिकांश योजनाओं में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता होती है. "PNG ड्राइव 2.0" के तहत अब कई कंपनियां किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दे रही हैं. स्थापना (Installation): पंजीकरण के बाद, एक तकनीशियन साइट का सर्वेक्षण करेगा और मुख्य लाइन से आपके चूल्हे तक पाइपिंग और मीटर स्थापित करेगा.

'वन नेशन, वन गैस ग्रिड' की ओर बढ़ते कदम

भारत ने अपने 'वन नेशन, वन गैस ग्रिड' विजन का विस्तार किया है. 2026 तक देश का पाइपलाइन नेटवर्क 25,400 किमी से अधिक हो गया है. हालांकि तकनीकी मंजूरी के कारण कभी-कभी देरी होती है, लेकिन सरकार ने स्थानीय निकायों और राजमार्ग अधिकारियों को पाइपलाइन बिछाने की अनुमतियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

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