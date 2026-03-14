Bank Holiday Today, March 14: क्या आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? जानें RBI के नियम

Bank Holiday Today, March 14: अगर आप आज बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. आज, शनिवार 14 मार्च 2026 को देशभर के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में अनिवार्य अवकाश रहता है. चूंकि आज मार्च महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए भौतिक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

लगातार दो दिन बंद रहेंगे बैंक

इस सप्ताह के अंत में बैंकिंग क्षेत्र में दो दिनों का अवकाश रहेगा, जिससे नियमित कामकाज प्रभावित होगा. बैंक अवकाश का शेड्यूल इस प्रकार है: यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, March 3, 2026? क्या होली पर आज मंगलवार को आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या रहेंगे बंद? चेक

14 मार्च (शनिवार): दूसरा शनिवार (अनिवार्य अवकाश).

15 मार्च (रविवार): साप्ताहिक अवकाश.

इन दो दिनों के दौरान बैंक शाखाओं में नकद जमा, निकासी या चेक क्लियरेंस जैसे काउंटर ट्रांजेक्शन नहीं किए जा सकेंगे. बैंक अब सोमवार, 16 मार्च को अपने नियमित समय पर दोबारा खुलेंगे.

डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी जारी

हालांकि बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों की सुविधा के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनल पूरी तरह सक्रिय रहेंगे. आप निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकते हैं:

नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप: फंड ट्रांसफर (IMPS, NEFT) के लिए.

यूपीआई (UPI): गूगल पे, फोन पे और भीम जैसे ऐप के जरिए रीयल-टाइम भुगतान.

एटीएम (ATM): नकद निकासी और सीमित जमा सेवाओं के लिए.

आरबीआई के अनुसार, एनईएफटी (NEFT) सेवा 24/7 चालू रहती है, जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रभावित नहीं होंगे. हालांकि, आरटीजीएस (RTGS) सेवाएं बैंक अवकाश के दौरान आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं.

मार्च 2026 के प्रमुख आगामी अवकाश

मार्च का महीना त्योहारों से भरा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में भी विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. मार्च के शेष दिनों में शब-ए-कद्र, गुड़ी पड़वा, उगादि, ईद-उल-फितर (रमजान), सरहुल और श्री राम नवमी जैसे पर्वों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बैंक अवकाश रहेगा.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने वित्तीय कार्यों की योजना पहले से बना लें. आरबीआई प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ही छुट्टियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर देता है, ताकि आम नागरिक समय पर अपनी बैंकिंग गतिविधियों का प्रबंधन कर सकें.