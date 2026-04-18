Bank Holiday Today, April 18, 2026? क्या आज 18 अप्रैल को बैंक बंद हैं या खुले? जानें शनिवार की वर्किंग स्थिति और RBI के नियम

Bank Holiday Today, April 18, 2026? अगर आप आज यानी 18 अप्रैल 2026 को बैंक से जुड़े किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज बैंक खुले हैं या बंद. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है. चूंकि आज अप्रैल 2026 का तीसरा शनिवार है, इसलिए देशभर के बैंक खुले रहेंगे और सभी शाखाओं में सामान्य रूप से कामकाज होगा.

तीसरा शनिवार होने के कारण खुले हैं बैंक

आमतौर पर बैंक अवकाश को लेकर ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बैंक पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को वर्किंग डे के तौर पर देखते हैं. 18 अप्रैल को तीसरा शनिवार होने की वजह से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक अपनी नियमित सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं. ग्राहक नकद जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस और अन्य बैंक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, April 4, 2026: क्या आज 4 अप्रैल को बैंक बंद हैं? जानें शनिवार के लिए RBI के नियम

क्या कहीं क्षेत्रीय अवकाश है?

हालांकि आज कोई राष्ट्रव्यापी बैंक अवकाश (Nationwide Holiday) नहीं है, लेकिन बैंक छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और वहां के स्थानीय त्योहारों पर भी निर्भर करती हैं. 18 अप्रैल को देश के किसी भी बड़े हिस्से में ऐसा कोई क्षेत्रीय त्योहार या विशेष आयोजन नहीं है जिसके कारण बैंकों को बंद रखा जाए. इसलिए, देश के लगभग सभी राज्यों में आज बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं.

डिजिटल सेवाओं का उपयोग

भले ही आज बैंक खुले हैं, लेकिन आरबीआई हमेशा ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है. अगर आपको बैंक शाखा जाने में कोई असुविधा है, तो आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं:

मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग: फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान के लिए.

ATM सेवाएं: नकद निकासी और बैलेंस चेक करने के लिए.

UPI ट्रांजैक्शन: Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स के जरिए भुगतान के लिए. ये सभी सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहती हैं, चाहे बैंक की छुट्टी हो या नहीं.

ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी विशेष काम के लिए जाने से पहले अपनी स्थानीय बैंक शाखा के वर्किंग ऑवर्स (कार्य के घंटे) की पुष्टि कर लें. आज शनिवार होने के कारण कुछ शाखाओं के समय में मामूली बदलाव हो सकता है. याद रखें कि अगला बैंक अवकाश अगले सप्ताह यानी 25 अप्रैल 2026 को चौथे शनिवार के अवसर पर होगा. इसलिए अपने वित्तीय कार्यों की योजना इसी अनुसार बनाएं.