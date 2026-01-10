Somnath Swabhiman Parv: 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होंगे पीएम मोदी, दिव्य मंत्रोच्चार और भव्य ड्रोन शो का बनेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: ANI)

Somnath Swabhiman Parv: भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर (Somnath Mandir) में आयोजित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आज पीएम मोदी (PM Modi) शामिल होंगे. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार शाम से अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत कर रहे हैं. इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर है, जहां वे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' (Somnath Swabhiman Parv) में हिस्सा लेंगे. यह पर्व सोमनाथ की उस अदम्य जीवटता को समर्पित है, जिसने सदियों के आक्रमणों के बाद भी अपनी पहचान और आस्था को अक्षुण्ण रखा है. यह भी पढ़ें: Somnath Swabhiman Parv: ‘सदियों से लोगों की चेतना जगा रही है सोमनाथ की भव्य विरासत’, 11 जनवरी को मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी

आज का कार्यक्रम: ओंकार जाप और मेगा ड्रोन शो

प्रधानमंत्री 10 जनवरी की शाम सोमनाथ पहुंचेंगे. उनके आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण निम्नलिखित है:

दिव्य ओंकार जाप: रात लगभग 8:00 बजे प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में हजारों संतों और पुजारियों के साथ 'ओंकार मंत्र' के जाप में शामिल होंगे. मंदिर में 72 घंटे का अखंड जाप पहले से ही जारी है.

रात लगभग 8:00 बजे प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में हजारों संतों और पुजारियों के साथ 'ओंकार मंत्र' के जाप में शामिल होंगे. मंदिर में 72 घंटे का अखंड जाप पहले से ही जारी है. भव्य ड्रोन शो: इसके बाद अरब सागर के ऊपर आसमान में एक विशाल ड्रोन शो का आयोजन होगा. 3,000 से अधिक ड्रोन के जरिए सोमनाथ के विनाश से लेकर पुनर्निर्माण तक के इतिहास को रोशनी के माध्यम से जीवंत किया जाएगा.

पीएम मोदी आज 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में होंगे शामिल

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है, जिसे देशभर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। इसके अगले दिन सुबह लगभग 9:45 बजे… — Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2026

सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं भगवान श्री सोमनाथ

11 जनवरी: शौर्य यात्रा और मंदिर में विशेष पूजा

अगले दिन यानी रविवार सुबह, प्रधानमंत्री भारत माता के उन वीरों को नमन करेंगे जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया.

1000 वर्ष का गौरवशाली इतिहास

यह महोत्सव इसलिए खास है, क्योंकि यह जनवरी 1026 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले बड़े हमले के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है। साथ ही, साल 1951 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष (अमृत महोत्सव) पूरे हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का सशक्त प्रतीक है. यह आयोजन भावी पीढ़ी को यह बताने का माध्यम है कि कैसे भारत की सांस्कृतिक एकता और शाश्वत आस्था ने हर कठिन समय में स्वयं को पुनर्जीवित किया है.

सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम

पीएम की यात्रा को देखते हुए गिर सोमनाथ जिले में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. सोमनाथ के बाद, प्रधानमंत्री राजकोट में 'वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन' में शामिल होंगे और सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे.