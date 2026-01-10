Bank Holiday Today: आज 10 जनवरी को देशभर में बैंक बंद, घर से निकलने से पहले चेक कर लें RBI की गाइडलाइंस

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Bank Holiday Today: यदि आप आज शनिवार, 10 जनवरी 2026 (Saturday, January 10) को बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम के लिए शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे. महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाओं में आज कोई सार्वजनिक लेनदेन नहीं होगा.

बैंकों की यह छुट्टी (Bank Holiday) किसी क्षेत्रीय त्योहार की वजह से नहीं, बल्कि आरबीआई की उस मानक नीति का हिस्सा है जिसके तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अनिवार्य अवकाश रहता है. यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today Update: नए साल के पहले दिन क्या बैंक खुले हैं? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर की लिस्ट

जनवरी 2026 में शनिवार और रविवार की छुट्टियों की लिस्ट

जनवरी के महीने में बैंकों में साप्ताहिक छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:

10 जनवरी: दूसरा शनिवार (देशभर में अवकाश)

दूसरा शनिवार (देशभर में अवकाश) 24 जनवरी: चौथा शनिवार (देशभर में अवकाश)

चौथा शनिवार (देशभर में अवकाश) रविवार के अवकाश: 4, 11, 18 और 25 जनवरी शाखाएं बंद, लेकिन डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी.

भले ही बैंक की भौतिक शाखाएं आज बंद हैं, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में अधिकांश बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहेंगी:

इन कामों में हो सकती है देरी

चूंकि आज बैंक कर्मचारी मौजूद नहीं होंगे, इसलिए कुछ सेवाओं में अगले कार्यदिवस (सोमवार, 12 जनवरी) तक की देरी हो सकती है:

चेक क्लीयरेंस: यदि आपने कल या आज चेक जमा किया है, तो उसकी क्लीयरिंग प्रक्रिया सोमवार को ही शुरू होगी. दस्तावेजी कार्य: बैंक ड्राफ्ट बनवाना, नया खाता खुलवाना या केवाईसी (KYC) जैसे कार्यों के लिए आपको सोमवार का इंतजार करना होगा. नकद जमा: बड़ी मात्रा में नकद जमा करने के लिए काउंटर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

अगले हफ्ते की छुट्टियों का रखें ध्यान

जनवरी का अगला सप्ताह त्योहारों से भरा है. 14 से 16 जनवरी के बीच पोंगल, मकर संक्रांति और माघ बिहु जैसे त्योहारों के कारण विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश रहेंगे. अतः ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से संबंधित कार्यों की योजना पहले से ही बना लें ताकि अंतिम समय में किसी असुविधा से बचा जा सके.