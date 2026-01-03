Bank Holiday Today: क्या 3 जनवरी 2026 को बैंक हॉलिडे है? जानें इस शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद

Bank Holiday Today, January 3, 2026: साल 2026 के पहले शनिवार, 3 जनवरी को लेकर बैंक ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर (Holiday Calendar) अनुसार, आज पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी नहीं है। देश के अधिकांश राज्यों में बैंक नियमित घंटों के लिए खुले रहेंगे. हालांकि, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कुछ प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत, हजरत अली की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के बैंकों में आज अवकाश घोषित किया गया है. यह भी पढ़ें: Bank Holiday 2026 List: अगले साल 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, RBI ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी; देखें पूरी लिस्ट
- प्रमुख प्रभावित शहर: लखनऊ और कानपुर. इन शहरों में नकद जमा, चेक क्लीयरेंस और दस्तावेजी काम जैसी भौतिक शाखा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे अन्य महानगरों में कामकाज सामान्य रहेगा.
शनिवार का गणित: कब होती है छुट्टी?
भारतीय बैंकों में शनिवार की छुट्टी को लेकर आरबीआई की एक स्पष्ट नीति है. बहुत से ग्राहक अक्सर पहले और तीसरे शनिवार को लेकर भ्रमित रहते हैं.
- नियम: भारत में सभी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं।
- आज की स्थिति: चूंकि 3 जनवरी महीने का पहला शनिवार है, इसलिए ऊपर बताए गए क्षेत्रीय अवकाश वाले शहरों को छोड़कर, पूरे देश में बैंक खुले हैं.
जनवरी 2026 के आगामी अवकाश:
- 10 जनवरी: दूसरा शनिवार (बंद)
- 24 जनवरी: चौथा शनिवार (बंद)
- सभी रविवार: 4, 11, 18 और 25 जनवरी (बंद) यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today Update: नए साल के पहले दिन क्या बैंक खुले हैं? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर की लिस्ट
डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू
शाखाएं बंद होने के बावजूद, आरबीआई सुनिश्चित करता है कि डिजिटल वित्तीय ढांचा निर्बाध रूप से कार्य करे। ग्राहक निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं:
- मोबाइल और नेट बैंकिंग: IMPS, NEFT और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए.
- UPI सेवाएं: तत्काल भुगतान और लेनदेन के लिए.
- ATM नेटवर्क: नकद निकासी और मिनी-स्टेटमेंट के लिए.
बैंकिंग अधिकारियों ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए क्षेत्रीय अवकाश वाले क्षेत्रों के निवासी डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें.