Gold Rate Today, January 10, 2026: रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा सोना; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आज क्या हैं 22K और 24K के दाम?

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexel)

Gold Rate Today, January 10, 2026: वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें (Gold Rate) रिकॉर्ड ऊंचाई के पास टिकी हुई हैं. शनिवार, 10 जनवरी 2026 को घरेलू बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1.40 लाख प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब बना हुआ है. वहीं, आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना ₹1.28 लाख के आसपास कारोबार कर रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शनिवार को अवकाश होने के कारण घरेलू कीमतों में शुक्रवार के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है. देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में सोने की दरें स्थानीय टैक्स और चुंगी के कारण अलग-अलग हो सकती हैं.

प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,40,660 ₹1,28,940 मुंबई ₹1,39,310 ₹1,27,700 चेन्नई ₹1,39,640 ₹1,28,000 कोलकाता ₹1,39,310 ₹1,27,700 बेंगलुरु ₹1,39,310 ₹1,27,700 अहमदाबाद ₹1,39,360 ₹1,27,750 जयपुर/लखनऊ ₹1,40,660 ₹1,28,940

चांदी की कीमतों का हाल

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी सीमित दायरे में हलचल देखी जा रही है. औद्योगिक मांग और निवेश के चलते चांदी फिलहाल ₹2.45 लाख से ₹2.54 लाख प्रति किलोग्राम के बीच कारोबार कर रही है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? (ग्लोबल क्यूज)

सोने की कीमतों में इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं:

भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापारिक संघर्षों ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया है. केंद्रीय बैंकों की खरीद: भारत और चीन जैसे देशों के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं. मुद्रास्फीति और डॉलर: अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं ने सोने की चमक को बरकरार रखा है.

भविष्य का अनुमान: क्या और महंगा होगा सोना?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं. गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े निवेश बैंकों ने 2026 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान जताया है.

घरेलू बाजार (MCX) की बात करें तो ₹1,37,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है. यदि वैश्विक तनाव कम होता है, तो कीमतों में ₹1,34,000 तक का छोटा सुधार (Correction) देखा जा सकता है, जो खरीदारी का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है.