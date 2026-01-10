World Hindi Day 2026 Wishes: विश्व हिंदी दिवस के इन शानदार Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें बधाई

विश्व हिंदी दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

World Hindi Day 2025 Hindi Wishes: आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. हालांकि वर्तमान दौर में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव व्यापक है, लेकिन भारतीय राजभाषा हिंदी (Hindi) की सरलता और मिठास इसे विशिष्ट बनाती है. हर साल 10 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिवस उन करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए गर्व का अवसर है, जो इस भाषा को अपनी पहचान और संवाद का मुख्य आधार मानते हैं. इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य हिंदी भाषा के महत्व को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करना है. यह दिन दुनिया भर के लोगों को हिंदी के समृद्ध साहित्य और संस्कृति से रूबरू कराता है. जहां 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है, वहीं भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' सेलिब्रेट किया जाता है.

विश्व हिंदी दिवस पर लोग एक-दूसरे को सोशल मीडिया, वॉट्सऐप और ग्रीटिंग्स के जरिए बधाई देते हैं. हिंदी को सम्मान देने के लिए यह दिन हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करने और इसे वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दिलाने का माध्यम है. ऐसे में आप इन विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए विश्व हिंदी दिवस की बधाई दे सकते हैं.

1- विविधताओं से भरे इस देश में,

लगी भाषाओं की फुलवारी है,

इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी,

मातृभाषा हमारी है…

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

2- हिंदी का सम्मान करें,

आओ हम मृदु भाषा,

का गुणगान करें!

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

3- हिंदी है भारत की आशा,

हिंदी है भारत की भाषा…

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

4- हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं,

हमारी पहचान भी है.

तो आइए हिंदी बोलें,

हिंदी सीखें और सिखाएं!

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

5- हमारी एकता और अखंडता ही,

हमारे देश की पहचान है,

हिंदुस्तानी हैं हम और,

हिंदी हमारी जुबान है...

विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

विश्व हिंदी दिवस के आयोजन की जड़ें साल 1975 से जुड़ी हैं. 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम 'विश्व हिंदी सम्मेलन' का आयोजन किया गया था. इस ऐतिहासिक सम्मेलन में दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. इस गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रतिवर्ष 10 जनवरी को आधिकारिक तौर पर 'विश्व हिंदी दिवस' मनाने की घोषणा की। तब से लेकर आज तक यह सिलसिला अनवरत जारी है.

हिंदी आज केवल भारत तक सीमित नहीं है. फिजी, मॉरीशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल जैसे देशों में भी हिंदी बोलने वालों की बड़ी आबादी है. विश्व हिंदी दिवस पर विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में विशेष कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जो हिंदी के प्रति दुनिया के बढ़ते प्रेम को दर्शाता है.