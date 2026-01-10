Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ पर परेड देखने जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने जारी की प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट, साथ न ले जाएं ये चीजें

रिपब्लिक डे 2026 परेड (Photo Credits: File Image)

Republic Day Parade 2026: देश अपने 77वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2026) के भव्य समारोह की तैयारियों में जुटा है. कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड (Republic Day Parade) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों (Central Security Agencies) ने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है. सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस ने उन वस्तुओं की एक विस्तृत सूची जारी की है, जिन्हें दर्शक दीर्घा में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान सात परतों (7-layer frisking) वाली प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए इन नियमों का पहले ही अध्ययन कर लें. यह भी पढ़ें: Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकटों की बुकिंग शुरू, जानें कीमतें और अन्य अहम जानकारी

इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पर रहेगा प्रतिबंध

सुरक्षा कारणों से ऐसे किसी भी उपकरण को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो डेटा रिकॉर्ड या ट्रांसमिट कर सकता हो.

प्रतिबंधित उपकरण: लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, डिजिटल डायरी और पाम-टॉप कंप्यूटर.

लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, डिजिटल डायरी और पाम-टॉप कंप्यूटर. फोटोग्राफी: सामान्य दर्शकों के लिए प्रोफेशनल कैमरा, हैंडीकैम और दूरबीन (Binoculars) ले जाना वर्जित है.

सामान्य दर्शकों के लिए प्रोफेशनल कैमरा, हैंडीकैम और दूरबीन (Binoculars) ले जाना वर्जित है. कनेक्टिविटी: पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन और रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां भी प्रतिबंधित सूची में हैं.

पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन और रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां भी प्रतिबंधित सूची में हैं. छूट: मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है, लेकिन नेटवर्क जाम होने की संभावना के कारण इसका उपयोग सीमित हो सकता है.

निजी और घरेलू सामानों की मनाही

अक्सर दर्शक अनजाने में रोजमर्रा के सामान साथ ले आते हैं, जिन्हें चेकपॉइंट्स पर जब्त कर लिया जाता है.

बैग और थैले: किसी भी प्रकार का बैग, ब्रीफकेस, बड़े पर्स या पाउच ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

किसी भी प्रकार का बैग, ब्रीफकेस, बड़े पर्स या पाउच ले जाने की अनुमति नहीं होगी. तरल पदार्थ: पानी की बोतलें, थर्मस फ्लास्क और डिब्बाबंद ड्रिंक्स प्रतिबंधित हैं.

पानी की बोतलें, थर्मस फ्लास्क और डिब्बाबंद ड्रिंक्स प्रतिबंधित हैं. मौसम से बचाव: जनवरी की ठंड या बारिश की संभावना के बावजूद छाता ले जाना मना है. दर्शकों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

जनवरी की ठंड या बारिश की संभावना के बावजूद छाता ले जाना मना है. दर्शकों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. अन्य वस्तुएं: सिक्के और पेन भी प्राथमिक सुरक्षा जांच के दौरान जमा करा लिए जाते हैं.

ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुएं

आग के खतरे को देखते हुए माचिस, लाइटर, सिगरेट और बीड़ी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, जेल और किसी भी तरह के एरोसोल कैन (Aerosol cans) पर रोक रहेगी. चाकू, कैंची, रेजर, ब्लेड और स्क्रूड्राइवर जैसे नुकीले सामान ले जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. खिलौना बंदूक या हथियारों की प्रतिकृतियां (Replica) भी तुरंत जब्त कर ली जाएंगी.

टिकट और प्रवेश प्रक्रिया

इस वर्ष सुरक्षा निगरानी को और अधिक सख्त किया गया है. जूतों की जांच के लिए बीपर और स्कैनर का उपयोग किया जा सकता है.

टिकट: केवल 'आमंत्रण' पोर्टल ( mod.gov.in ) से खरीदे गए वैध डिजिटल या भौतिक टिकट ही मान्य होंगे.

केवल 'आमंत्रण' पोर्टल ( ) से खरीदे गए वैध डिजिटल या भौतिक टिकट ही मान्य होंगे. पहचान पत्र: टिकट के साथ मूल फोटो आईडी (आधार, पैन या वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य है.

दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव