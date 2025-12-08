Agra Shocker: आगरा में कपड़े की दूकान में ग्राहक बनाकर आई 2 महिलाओं ने की चोरी, बुर्के में साड़ियां छिपाई, दूकानदार ने किया पुलिस के हवाले: VIDEO

The women who came wearing burqa committed theft (Credit-@KhabarBharti24)

Agra News: आगरा (Agra) के शाहगंज थाना क्षेत्र में साड़ी की दुकान पर खरीदारी करने आई दो महिलाओं ने चालाकी से छह साड़ियां अपने बुर्के के अंदर छिपा लीं. दुकान में भीड़ का फायदा उठाकर वे बाहर निकलने लगीं, लेकिन दुकानदार को उनके व्यवहार पर शक हुआ. दुकानदार ने तुरंत पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया. चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV Camera) में साफ दिखाई दी, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @KhabarBharti24 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: इंदौर में बुर्खा पहनकर साली के फ्लैट में सस्पेंड कांस्टेबल ने डेढ़ करोड़ की चोरी को दिया अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना सीसीटीवी में कैद

दुकान में महिलाओं ने की चोरी

दुकानदार और कर्मचारियों ने महिलाओं को पकड़ा

दुकानदार सागर, जो चारबाग इलाके के रहने वाले हैं, ने बताया कि शनिवार दोपहर दोनों महिलाएं काले बुर्के में दुकान पर पहुंचीं. कपड़े देखने के बहाने उन्होंने साड़ियों का बंडल बुर्के में डाल लिया. पकड़े जाने के बाद दुकान पर काम करने वाली लड़कियों ने भी सहयोग किया और महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही कार्रवाई

पूरी चोरी की घटना दुकान में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. यह वीडियो फुटेज (Video Footage) तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगा. घटना सामने आने के बाद शाहगंज पुलिस (Police) तुरंत हरकत में आई और दोनों महिलाओं को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.