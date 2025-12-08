Agra Shocker: आगरा में कपड़े की दूकान में ग्राहक बनाकर आई 2 महिलाओं ने की चोरी, बुर्के में साड़ियां छिपाई, दूकानदार ने किया पुलिस के हवाले: VIDEO

Agra News: आगरा (Agra) के शाहगंज थाना क्षेत्र में साड़ी की दुकान पर खरीदारी करने आई दो महिलाओं ने चालाकी से छह साड़ियां अपने बुर्के के अंदर छिपा लीं. दुकान में भीड़ का फायदा उठाकर वे बाहर निकलने लगीं, लेकिन दुकानदार को उनके व्यवहार पर शक हुआ. दुकानदार ने तुरंत पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया. चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV Camera) में साफ दिखाई दी, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
दुकान में महिलाओं ने की चोरी
#Agra- शाहगंज की कपड़ा मार्केट में अग्रवाल नामक दुकान में 2 चोर काला नकाबपोश बुरखा पहने महिला घुस गई और अपनी चोरी की प्रक्रिया को शुरू की, वही दुकान में काम कर रहे स्टाफ की महिलाओं ने उन्हें देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया @agrapolice @Uppolice @dgpup @Rajeevkrishna69 @CPAgra_ pic.twitter.com/oW8plRULbY
— Khabar Bharti (@KhabarBharti24) December 7, 2025
दुकानदार और कर्मचारियों ने महिलाओं को पकड़ा
दुकानदार सागर, जो चारबाग इलाके के रहने वाले हैं, ने बताया कि शनिवार दोपहर दोनों महिलाएं काले बुर्के में दुकान पर पहुंचीं. कपड़े देखने के बहाने उन्होंने साड़ियों का बंडल बुर्के में डाल लिया. पकड़े जाने के बाद दुकान पर काम करने वाली लड़कियों ने भी सहयोग किया और महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस कर रही कार्रवाई
पूरी चोरी की घटना दुकान में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. यह वीडियो फुटेज (Video Footage) तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगा. घटना सामने आने के बाद शाहगंज पुलिस (Police) तुरंत हरकत में आई और दोनों महिलाओं को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.