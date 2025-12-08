IND vs SA 2025, Barabati Stadium Pitch Stats & Records: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका कटक टी20 मैच से पहले जानें बाराबती स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

बाराबती स्टेडियम, कटक(Credit: X/ @CricSubhayan)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Barabati Stadium Pitch Stats & Records: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जाएगा. बराबाती स्टेडियम, कटक (ओडिशा) भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी. लगभग 45,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह मैदान महानदी रिवर एंड और पैवेलियन एंड नामक दो सिरों से खेला जाता है. यह ओडिशा टीम का घरेलू मैदान है और यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल मैचों के साथ-साथ फुटबॉल मुकाबले भी आयोजित किए जाते रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में इन धुरंधरो के साथ उतरेगी टीम इंडिया, ऐसी होगी भारत की संभावित भारतीय प्लेइंग इलेवन

1961 में यहां MCC और ईस्ट ज़ोन के बीच मैच खेला गया था, जबकि 1982 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ODI सीरीज़ जीती और यह भारत में होने वाला तीसरा एकदिवसीय मुकाबला था. 1987 में यहां भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच आयोजित हुआ, लेकिन 1995 में भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट बारिश में धुलने के बाद से इस मैदान पर कोई टेस्ट नहीं हुआ. 2015 में भारत-दक्षिण अफ्रीका T20I के दौरान भीड़ के उपद्रव ने इस मैदान को विवादों में ला दिया.

कुल मैच(Total matches): बराबाती स्टेडियम में अब तक कुल 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जो इस मैदान को सीमित संख्या में मैचों वाला स्थल बनाते हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत (Matches won batting first): इन 3 मैचों में से केवल 1 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, जो बताता है कि यहां टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना फायदेमंद हो सकता है.

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत (Matches won bowling first): अब तक 2 मुकाबलों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, जिससे पता चलता है कि लक्ष्य का पीछा करना यहां अपेक्षाकृत आसान साबित होता है।

पहली पारी का औसत स्कोर (Average 1st Inns scores): इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 140 रन रहा है, जो दर्शाता है कि यह बल्लेबाजों के लिए एक संतुलित सतह है जहाँ बड़ा स्कोर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर (Average 2nd Inns scores): दूसरी पारी का औसत स्कोर 110 रन है, जो बताता है कि लक्ष्य का पीछा करना आसान दिखने के बावजूद पिच बाद में धीमी हो सकती है और बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण बन जाती है.

सर्वाधिक स्कोर (Highest total recorded): इस मैदान पर सबसे बड़ा टी20 स्कोर 180/3 भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, जो साबित करता है कि सही परिस्थितियों में यहां बड़ा स्कोर संभव है.

न्यूनतम स्कोर (Lowest total recorded): सबसे कम स्कोर 87/10 श्रीलंका ने भारत के खिलाफ बनाया था, जिससे पता चलता है कि यहां गेंदबाजों को भी मदद मिलती है.

सर्वाधिक सफल लक्ष्य पीछा (Highest score chased): सबसे बड़ा सफल पीछा 149/6 का रहा, जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 18.2 ओवर में हराया, जो दर्शाता है कि लक्ष्य का पीछा करना इस ग्राउंड पर बिलकुल संभव है।.

न्यूनतम स्कोर बचाव (Lowest score defended): सबसे कम बचाया गया स्कोर 180/3 है, जिसे भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सफलतापूर्वक डिफेंड किया, जो दर्शाता है कि बड़ा पहला स्कोर मैच को एकतरफा बना सकता है.

मोस्ट रन (Most runs scored by a player): बाराबाती स्टेडियम पर टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन के नाम है. क्लासेन ने 2022 में खेले गए एकमात्र मुकाबले में 81 रन की दमदार पारी खेली थी. उन्होंने 46 गेंदों पर यह पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 176.08 की स्ट्राइक रेट से खेली गई.

हाईएस्ट स्कोर (Highest individual score): बाराबाती स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन के नाम है. उन्होंने 12 जून 2022 को भारत के खिलाफ 81 रन की शानदार पारी खेली. क्लासेन ने 46 गेंदों पर यह स्कोर बनाया, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे, और उनकी स्ट्राइक रेट 176.08 रही.

मोस्ट विकेट(Most wickets): बाराबाती स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के युजवेंद्र चहल के नाम है. चहल ने 2017 से 2022 के दौरान यहां खेले गए 2 मैचों में 5 विकेट झटके. उन्होंने कुल 8 ओवर (48 गेंदें) फेंकी और 4/23 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन दर्ज किया. उनका गेंदबाज़ी औसत 14.40, इकॉनमी 9.00 और स्ट्राइक रेट 9.60 रहा. चहल इस मैदान पर चार विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं.

बेस्ट गेंदबाजी(Best bowling): बाराबाती स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े भारत के भुवनेश्वर कुमार के नाम दर्ज हैं. उन्होंने 12 जून 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट झटके. उनकी इकॉनमी 3.25 रही, जो टी20 प्रारूप में बेहद प्रभावशाली मानी जाती है.