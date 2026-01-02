Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का ऐलान, सिडनी टेस्ट के बाद लेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे. इस बात की घोषणा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. 39 वर्षीय ख्वाजा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचवें एशेज टेस्ट के बाद खेल को अलविदा कह देंगे. यह वही मैदान है, जहां उन्होंने 2011 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. ख्वाजा ने अपने फैसले की घोषणा करते समय परिवार और टीम के साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया

भावुक विदाई पर खुलकर बोले

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा काफी भावुक नजर आए. उनके साथ उनकी पत्नी रेचल और दोनों बेटियां भी मौजूद थीं. ख्वाजा ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "मैं एक पाकिस्तानी मूल का लड़का हूं जिसे कहा गया था कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन आज मैं गर्व के साथ विदा ले रहा हूं." इस दौरान उन्होंने करियर में झेले गए नस्लीय भेदभाव और रूढ़ियों (Stereotypes) पर भी खुलकर बात की और उम्मीद जताई कि उनका सफर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा. यह भी पढ़े: Shakib Al Hasan Reverses Retirement: शाकिब अल हसन का खुलासा, जानबूझकर अवैध एक्शन के साथ की गेंदबाजी, लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ के लिए वापस लिया रिटायरमेंट

शानदार करियर के आंकड़े

उस्मान ख्वाजा का 15 साल का अंतरराष्ट्रीय करियर बेहद प्रभावशाली रहा है. उनके करियर के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:

टेस्ट क्रिकेट: 87 मैचों में 43.39 की औसत से 6,206 रन, जिसमें 16 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं.

वनडे क्रिकेट: 40 मैचों में 1,554 रन.

टी20 इंटरनेशनल: 9 मैचों में 241 रन.

ख्वाजा को साल 2023 में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया था.

अपनी शर्तों पर विदाई

ख्वाजा ने बताया कि उन्होंने कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड को चौथे टेस्ट के बाद ही अपने फैसले के बारे में बता दिया था. उन्होंने कहा कि वह अपनी शर्तों पर और गरिमा के साथ खेल छोड़ना चाहते थे. सिडनी टेस्ट उनके लिए बेहद खास है क्योंकि न केवल उनका करियर यहीं से शुरू हुआ था, बल्कि 2022 में इसी मैदान पर दो शतक लगाकर उन्होंने अपने करियर को एक नया जीवन दिया था.

उस्मान ख्वाजा के बारे में

उस्मान ख्वाजा का जन्म 18 दिसंबर 1986 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था. जब वह महज 4 साल के थे, तब उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया आकर बस गया था. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले मुस्लिम और पहले पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी बने.

ख्वाजा न केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बल्कि शैक्षिक रूप से भी काफी निपुण हैं. उन्होंने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (UNSW) से एविएशन (Aviation) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह एक क्वालिफाइड कमर्शियल पायलट हैं। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा ने ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले ही अपना पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। खेल के साथ-साथ पढ़ाई के प्रति उनके इस समर्पण ने उन्हें दुनिया के सबसे शिक्षित क्रिकेटरों की सूची में खड़ा किया.