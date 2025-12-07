India Likely Playing XI for 1st T20I vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में इन धुरंधरो के साथ उतरेगी टीम इंडिया, ऐसी होगी भारत की संभावित भारतीय प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को खेला जाएगा. यह सीरीज़ भारत के लिए T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों का अहम पड़ाव साबित होगी. ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने के बाद भारतीय टीम शानदार फॉर्म के साथ मैदान में उतरेगी. सूर्यकुमार यादव इस सीरीज़ में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और टीम का फोकस अब अंतिम स्क्वाड को तैयार करने और प्रयोगों को कम करने पर होगा. इस आर्टिकल में, हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20I के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नज़र डालेंगे. सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, स्टार बल्लेबाज ने की भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह की पूजा, देखें वीडियो

टी20 क्रिकेट में लगातार बदलावों और प्रयोगों के बाद यह सीरीज़ भारत के लिए स्थिरता ढूंढने का अवसर होगा. खासकर टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट अंतिम कोर ग्रुप को फाइनल करने की कोशिश करेंगे. भारतीय टीम में कई युवा चेहरे शामिल हैं, जो अपनी जगह पक्की करने के लिए उत्सुक होंगे, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम की रीढ़ की भूमिका निभाएंगे.

टॉप आर्डर: शुभमन गिल को हाल ही में फिट घोषित किया गया है, ओपनिंग करने उतरेंगे और उनके साथ अभिषेक शर्मा बैटिंग शुरू कर सकते हैं. कैप्टन सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर उतरकर तेज़ रफ्तार बल्लेबाज़ी की जिम्मेदारी निभाएंगे.

मिडिल आर्डर: तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर) और हार्दिक पंड्या मध्यक्रम को मजबूत बनाएंगे. सैमसन से उम्मीद होगी कि वह मैच फिनिशर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जबकि पंड्या की वापसी से टीम को अतिरिक्त पेस-बॉलिंग विकल्प भी मिलेगा.

ऑल-राउंडर: पिच की स्थिति को देखते हुए जिसे लाल मिट्टी वाली पिच बताया जा रहा है, वहां तेज़ गेंदबाज़ों को फायदा मिल सकता है. इसी कारण शिवम दुबे को वाशिंगटन सुंदर से आगे मौका मिल सकता है.

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा तेज़ गेंदबाज़ी की अगुआई करेंगे. स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव पर होगी, जो फॉर्म में हैं और हाल ही में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे / वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

बेंच: अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे/वाशिंगटन सुंदर