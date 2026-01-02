Fact Check: क्या जर्मनी में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर केस किया? जिसे उसने पत्नी को प्रेग्नेंट करने के लिए दिए थे पैसे ? जानें क्या है पूरा सच

फैक्ट चेक (Photo Credits: Facebook)

Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट वायरल (Viral Post) हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि एक शख्स ने अपने पड़ोसी पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस किया है, क्योंकि पड़ोसी 72 बार कोशिश करने के बाद भी उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट (Pregnant) नहीं कर पाया. पोस्ट के मुताबिक, उस आदमी ने अपनी पूर्व ब्यूटी क्वीन पत्नी को प्रेग्नेंट करने के लिए अपने पड़ोसी को हायर किया था, क्योंकि वह खुद बांझ था और कपल को बच्चा चाहिए था. हालांकि, जब पड़ोसी ‘नतीजा देने’ में नाकाम रहा, तो उसने उस पर केस करने का फैसला किया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस आदमी ने इस काम के लिए अपने पड़ोसी को पैसे दिए और अगले छह महीनों तक हफ्ते में तीन शाम के लिए भी पैसे दिए. पड़ोसी ने महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए कुल 72 बार कोशिश की. हालांकि, जब छह महीने बाद भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उस आदमी ने पड़ोसी पर मेडिकल जांच करवाने का दबाव डाला, जिससे पता चला कि वह भी बांझ था. अपने बचाव में, पड़ोसी ने कहा कि उसने प्रेग्नेंट होने की 'गारंटी' नहीं दी थी, बल्कि सिर्फ यह कहा था कि वह 'पूरी ईमानदारी' से कोशिश करेगा. यह भी पढ़ें: Fact Check: लक्जरी कार शोरूम में घुसा हाथी, महंगी गाड़ियां तोड़ने का दावा? जानें वायरल रील की सच्चाई

क्या जर्मनी में एक आदमी ने अपने पड़ोसी पर मुकदमा किया जिसे उसने अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे दिए थे?

फैक्ट चेक से पुष्टि हुई कि कहानी सच है लेकिन पुरानी है. जब हमने LatestLY पर गहराई से जांच की, तो हमें वायरल दावा सच मिला, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ. हमें पता चला कि हालांकि यह दावा अब वायरल हो रहा है, लेकिन कहानी पुरानी है. LawyersWeekly के अनुसार, यह घटना 2009 में हुई थी. मीडिया आउटलेट ने Yahoo का हवाला देते हुए बताया कि डेमेट्रियस सोपोलोस (29) ने पूर्व ब्यूटी क्वीन ट्राउट से शादी की थी और यह जोड़ा साथ में बच्चा चाहता था.

हालांकि, डेमेट्रियस (Demetrius) बांझ (Sterile) था, इसलिए उन्होंने दूसरे ऑप्शन तलाशे. उन्होंने तय किया कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपने पड़ोसी, 34 साल के फ्रैंक मॉस को ट्राउटे को प्रेग्नेंट करने के लिए हायर करें. मॉस पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे, लेकिन वह 3600 अमेरिकी डॉलर की फीस लेकर यह काम करने के लिए तैयार हो गया. मीडिया आउटलेट ने कन्फर्म किया कि उस आदमी ने अपना पैसा वापस पाने की कोशिश में अपने पड़ोसी पर केस किया, लेकिन पड़ोसी ने तर्क दिया कि उसने प्रेग्नेंसी की गारंटी नहीं दी थी, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा.