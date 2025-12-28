Fact Check: लक्जरी कार शोरूम में घुसा हाथी, महंगी गाड़ियां तोड़ने का दावा? जानें वायरल रील की सच्चाई

वायरल क्लिप एक AI-जनरेटेड वीडियो है (Photo Credits: Instagram/aikalaakari)

Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें भारत में एक लग्जरी स्पोर्ट्स-कार डीलरशिप (Luxury Sports-Car Dealership) में एक हाथी (Elephant) को तोड़फोड़ करते और महंगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो को 24 घंटे से भी कम समय में 80,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'एक हाथी आराम से एक लग्जरी स्पोर्ट्स-कार डीलरशिप में घुस गया और शोरूम को बबल रैप की तरह इस्तेमाल किया, इसके बाद भी गवाह ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा.'

वायरल क्लिप की फैक्ट चेक से पता चला कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. यह वीडियो फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर राहुल नंदा (aikalaakari) ने शेयर किया था, जो एक AI फिल्ममेकर और VFX आर्टिस्ट हैं. अपने बायो में, नंदा ने बताया कि वह AI रील्स बनाने के लिए Imagine Art नाम के AI टूल का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, वीडियो के कैप्शन से भी पता चलता है कि यह वीडियो नकली है और कोई असली घटना नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है. कैप्शन में लिखा था, 'स्टाफ ने जोर देकर कहा कि यह एक 'सरप्राइज ड्यूरेबिलिटी टेस्ट' था, लेकिन HR के नौकरी देने से पहले ही हाथी चला गया.'

राहुल नंदा के इंस्टाग्राम पेज को करीब से देखने पर पता चला कि उन्होंने पहले भी कई AI रील्स बनाए और अपलोड किए हैं. इसके अलावा, देश के किसी भी हिस्से में किसी हाथी द्वारा लग्जरी स्पोर्ट्स-कार डीलरशिप पर हमला करने की कोई विश्वसनीय खबर या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो के एक फ्रेम में, हाथी को अपनी सूंड का एक हिस्सा खोते हुए देखा जा सकता है, और कुछ ही सेकंड में सूंड जादुई तरीके से वापस आ जाती है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर AI लेबल के साथ शेयर किया गया था, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह कंटेंट AI द्वारा बनाया गया है.

इसलिए, यह नतीजा निकाला जा सकता है कि लग्जरी स्पोर्ट्स-कार डीलरशिप में घुसकर हाथी के कारों को नुकसान पहुंचाने वाला वायरल क्लिप एक AI-जनरेटेड वीडियो है, न कि कोई असली घटना, जैसा कि दावा किया जा रहा है. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह वीडियो एक AI फिल्ममेकर ने शेयर किया था जो Imagine Art और दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल करके AI रील्स बनाता है. वीडियो पर AI लेबल इस बात की और पुष्टि करता है कि वीडियो नकली है, असली नहीं.