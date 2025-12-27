Fact Check: क्या हाल ही में मुंबई में देखी गई जलपरी? जानें क्या है वायरल हो रहे इस खबर की सच्चाई

क्या हाल ही में मुंबई में देखी गई जलपरी(Photo Credits: Instagram/aikalaakari)

मुंबई, 27 दिसंबर: क्या हाल ही में मुंबई (Mumbai) में एक जलपरी (Mermaid) देखी गई? सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में मुंबई में एक जलपरी दिखने का दावा किया गया है. वायरल पोस्ट के अनुसार, जलपरी मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड के पास देखी गई. वायरल क्लिप के कैप्शन में लिखा था, 'मुंबई में जलपरी देखी गई.' ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद से इस वीडियो को 80,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वायरल क्लिप में बांद्रा के कार्टर रोड पर एक जलपरी किनारे पर आती हुई दिख रही है. वीडियो को बैकग्राउंड में डरावने म्यूजिक के साथ शेयर किया गया है, जिसमें जलपरी कैमरे की तरफ घूरती हुई दिख रही है. वीडियो में बैकग्राउंड में बांद्रा-वर्ली सी लिंक ( Bandra-Worli Sea Link) भी दिख रहा है. हालांकि मुंबई में जलपरी दिखने का वायरल वीडियो सच लग रहा है, लेकिन यह जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें कि यह क्लिप असली है या नकली. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या 85 वर्षीय करोड़पति Samuel Whitmore ने 25 वर्षीय माया से की लास वेगास में शादी? जानें वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई

क्या 'मुंबई में जलपरी दिखी' वाला वायरल वीडियो असली है? फैक्ट चेक से पता चला है कि क्लिप AI-जनरेटेड है.

हाल ही में मुंबई में जलपरी देखे जाने का दावा करने वाले वायरल क्लिप के फैक्ट चेक से पता चला है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. यह वायरल क्लिप फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर राहुल नंदा नाम के एक व्यक्ति ने अपलोड किया था. इंस्टाग्राम पेज के बायो के अनुसार, नंदा एक AI फिल्ममेकर और VFX आर्टिस्ट हैं जो AI रील्स बनाते हैं. अब तक, उनके AI-जनरेटेड रील्स को दो बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

अपने बायो में, नंदा ने साफ तौर पर बताया है कि वह अपनी AI रील्स बनाने के लिए Imagine Art का इस्तेमाल करते हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि मुंबई पुलिस की ओर से ऐसी कोई भरोसेमंद न्यूज़ रिपोर्ट या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि शहर में कोई जलपरी देखी गई थी. वायरल रील को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कंटेंट पर 'AI' लेबल दिख रहा है, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह कंटेंट AI-जनरेटेड है.

राहुल नंदा की प्रोफाइल को ध्यान से देखने पर पता चला कि वह जानवरों के हमले, एक्सीडेंट जैसे टॉपिक पर AI वीडियो बनाते हैं. मरमेड को देखने वाला वीडियो पिछले महीने भी इस AI फिल्ममेकर ने शेयर किया था. इसलिए, यह नतीजा निकाला जा सकता है कि मुंबई में मरमेड को देखे जाने वाला वायरल वीडियो AI से बनाया गया क्लिप है, असली नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है. यह साफ नहीं है कि वायरल रील लोगों को गुमराह करने और फेक न्यूज फैलाने के लिए बनाई गई थी या सिर्फ मजे के लिए.