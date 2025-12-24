Fact Check: क्या 85 वर्षीय करोड़पति Samuel Whitmore ने 25 वर्षीय माया से की लास वेगास में शादी? जानें वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई

सैमुअल व्हिटमोर की 25 साल की माया से शादी की झूठी खबर हुई वायरल (Photo Credits: X)

Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दिनों कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 85 वर्षीय करोड़पति सैमुअल व्हिटमोर (Samuel Whitmore) ने अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas ) में 25 वर्षीय माया (Maya) से शादी कर ली है. कई यूजर्स कथित ‘नवविवाहित’ जोड़े सैमुअल व्हिटमोर- माया के वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. उनकी तस्वीरों और वीडियो को शेयर करके लोग लिख रहे हैं कि सच्चा प्यार आज भी मौजूद है. क्या ये तस्वीरें और वीडियो सच हैं, अगर नहीं तो इनकी क्या सच्चाई है आइए जानते हैं.

एक्स यूजर नोर्मा के (@realnorma_kay) ने इस कथित शादी का वीडियो साझा किया. उन्होंने लिखा, ‘फोटोग्राफर रॉबर्ट एनेजकुआ ने अपने 90 साल के दूल्हे और 25 साल की दुल्हन क्लाइंट्स की प्राइवेट जेट वेडिंग संभाली. उन्होंने बादलों के ऊपर अपनी कसमें खाईं. फोटोग्राफर के मुताबिक, यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी शादी देखी.’ यह भी पढ़ें: Fact Check: मुंबई में 'भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस' दिखाने वाला वायरल वीडियो असली है या नकली? जानें ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही क्लिप की सच्चाई

85 साल के करोड़पति सैमुअल व्हिटमोर की 25 साल की माया से शादी की झूठी खबर हुई वायरल

Photo Credits: X

वीडियो में गलत तरीके से 85 साल के करोड़पति सैमुअल व्हिटमोर की 25 साल की माया से दिखाई गई शादी

Photo Credits: X

इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस जोड़े को ट्रोल करना शुरू कर दिया और दुल्हन को ‘गोल्ड डिगर’ तक कह दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘नहीं, जैसे ही उसने उसका पैसा देखा, तभी उसे समझ आ गया कि वही उसका सोलमेट है.’ दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, ‘उसका मतलब है, जैसे ही उसने उसका वॉलेट देखा.’ वहीं तीसरे यूज़र ने लिखा, ‘हम सब जानते हैं कि इस शादी की असली वजह क्या है.’

फैक्ट चेक: 85 साल के करोड़पति सैमुअल व्हिटमोर की 25 साल की माया से शादी की खबर है झूठी

After checking multiple sources, there's no evidence of a real Samuel Whitmore, 85, marrying a 25-year-old Maya in Las Vegas. The story circulates on social media but lacks credible confirmation—likely a hoax or meme. — Grok (@grok) December 23, 2025

हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बावजूद यह दावा न तो सत्यापित है और न ही भरोसेमंद. कई विश्वसनीय स्रोतों की जांच में ऐसी किसी शादी या सैमुअल व्हिटमोर नाम के किसी वास्तविक व्यक्ति के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला. किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया है. साथ ही, ऑनलाइन वायरल हो रहे विजुअल्स एडिटेड या AI-जनरेटेड प्रतीत होते हैं.