Fact Check: मुंबई में 'भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस' दिखाने वाला वायरल वीडियो असली है या नकली? जानें ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही क्लिप की सच्चाई
AI की मदद से बनाया गया है वीडियो (Photo Credits: Instagram/i.am.sanskar11)

मुंबई, 17 दिसंबर: क्या महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा (India's First Pod Taxi Network) शुरू हो गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई में भारत की पहली पॉड टैक्सी नेटवर्क लॉन्च कर दी गई है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर संस्कार नागवानी नाम के एक यूजर ने शेयर किया है, जिसमें वह खुद को मुंबई में पॉड टैक्सी की सवारी करते हुए दिखाते हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ‘मुंबई में भारत की पहली पॉड टैक्सी नेटवर्क.’ इस वायरल क्लिप को अब तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज और करीब 9,000 लाइक्स मिल चुके हैं.

वायरल वीडियो में इंफ्लुएंसर यह कहते हुए नजर आते हैं कि वह मुंबई आए हैं ताकि शहर में हाल ही में शुरू की गई पॉड टैक्सी सेवा की सवारी कर सकें. संस्कार नागवानी वीडियो में कहते हैं, ‘नरीमन पॉइंट से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक पायलट रूट शुरू हो चुका है.’वह यह भी दावा करते हैं कि हर पॉड में चार सीटें हैं और वह पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड है. वीडियो के अंत में वह यह भी कहते हैं कि पॉड टैक्सी का किराया सिर्फ 50 रुपये है. हालांकि, वीडियो असली जैसा दिखता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है. यह भी पढ़ें: Digital Media Rules: फर्जी खबरों और डीपफेक पर सख्त हुई सरकार, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी कड़ी कार्रवाई

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने AI लेबल का इस्तेमाल किया,  AI की मदद से बनाया गया है वीडियो

AI की मदद से बनाया गया है वीडियो (Photo Credits: Instagram/i.am.sanskar11)

AI लेबल से खुली पोल, वीडियो AI-जनरेटेड निकला

वायरल वीडियो की फैक्ट चेक में सामने आया कि यह क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से बनाई गई है. वीडियो में एक टिकर दिखाई देता है, जिसमें बताया गया है कि इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने खुद इस कंटेंट पर AI लेबल लगाया है. इससे यह साफ हो जाता है कि यह वीडियो AI से जनरेट किया गया है.

इसके अलावा, वीडियो के कैप्शन और कंटेंट क्रिएटर के दावों में भी विरोधाभास पाया गया. वीडियो में जहां संस्कार नागवानी यह कहते नजर आते हैं कि वह नई लॉन्च हुई पॉड टैक्सी में सवारी कर रहे हैं, वहीं कैप्शन में लिखा है कि महाराष्ट्र जल्द ही मुंबई में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करेगा. कैप्शन में यह भी कहा गया है कि यह वीडियो ‘फ्यूचर इंडिया’ की एक झलक दिखाने वाला रील है.

हमारी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी. MMRDA ने साई ग्रीन मोबिलिटी को इस परियोजना के लिए कंसेशनेयर भी नियुक्त किया है. यह फैसला राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई 282वीं कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया था.

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बावजूद मुंबई में अभी तक पॉड टैक्सी नेटवर्क लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए यह दावा कि मुंबई में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू हो चुकी है, पूरी तरह से गलत है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर द्वारा बनाया गया AI-जनरेटेड क्लिप है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था या सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से.