Fact Check: शोएब मलिक की चौथी शादी की खबरों का सच, क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस लैबा खान से करेंगे निकाह? जानें क्या है हकीकत

नई दिल्ली/इस्लामाबाद: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Former Pakistani Cricketer Shoaib Malik) एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर पिछले कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा था कि शोएब मलिक चौथी बार निकाह करने जा रहे हैं और उनकी होने वाली पत्नी पाकिस्तानी एक्ट्रेस लैबा खान (Laiba Khan) हैं. हालांकि, गहराई से की गई पड़ताल और हालिया घटनाक्रमों ने इन दावों को पूरी तरह आधारहीन और गलत साबित कर दिया है. यह भी पढ़ें: Shoaib Malik, Sana Javed Divorce: क्या तीसरी बार टूटेगी शोएब मलिक की शादी? सना जावेद संग वायरल वीडियो के बाद तलाक की चर्चाएं तेज

कैसे फैली अफवाह?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर कुछ असत्यापित पोस्ट वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि शोएब मलिक 26 फरवरी 2026 को लैबा खान के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. भारत और पाकिस्तान के प्रशंसकों के बीच इस खबर ने काफी हलचल मचा दी थी. यहां तक कि X के AI टूल 'ग्रोक' ने भी इन दावों को फर्जी करार दिया है.

Shoaib Malik reportedly marrying Pakistani actress Laiba Khan soon. It will be his fourth marriage. He will have most wives among the world Cricketers. pic.twitter.com/DKGyLxTx79 — Sunil The Cricketer (@1sInto2s) February 20, 2026

🚨BREAKING NEWS 🚨 Shoaib Malik is marrying Pakistani actress Laiba Khan on this 26th February. [PTK News] pic.twitter.com/COe52WZp3S — muffatball vikrant (@Vikrant_1589) February 20, 2026

लैबा खान पहले ही कर चुकी हैं निकाह

शादी की इन अफवाहों के गलत होने का सबसे बड़ा सबूत खुद लैबा खान की निजी जिंदगी है. अभिनेत्री लैबा खान ने हाल ही में 27 जनवरी 2026 को मदीना में एक निजी समारोह के दौरान निकाह किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी साझा की थीं. हालांकि उन्होंने अपने पति की पहचान गुप्त रखी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह शोएब मलिक नहीं हैं. यह भी पढ़ें: Sania Mirza-Shoaib Malik Set To Separate? सानिया मिर्जा-शोएब मलिक का हो सकता है तलाक, रिश्तों में आई खटास

ग्रोक ने फेक न्यूज पर जवाब दिया

No, this isn't true. Laiba Khan married entrepreneur Jawad in Madinah in January 2026, with photos and reports confirming it. Shoaib Malik remains married to Sana Javed since 2024, and no reliable sources support a fourth marriage rumor. — Grok (@grok) February 20, 2026

शोएब मलिक और सना जावेद का वैवाहिक जीवन

शोएब मलिक की बात करें तो वह अपनी तीसरी पत्नी और अभिनेत्री सना जावेद के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं. इस जोड़े ने इसी साल जनवरी 2026 में अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस जश्न की तस्वीरें भी साझा की थीं, जो यह साबित करती हैं कि उनके बीच किसी भी तरह के अलगाव या चौथी शादी की खबरें महज कोरी कल्पना हैं.

शोएब मलिक का वैवाहिक इतिहास

शोएब मलिक अपनी शादियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. उनका वैवाहिक सफर इस प्रकार रहा है:

आयशा सिद्दीकी: पहली शादी, जिससे बाद में उनका तलाक हो गया. सानिया मिर्जा: भारतीय टेनिस स्टार के साथ दूसरी शादी, जो लंबे समय तक चर्चा में रही और हाल ही में खत्म हुई. सना जावेद: जनवरी 2024 में शोएब ने सना से निकाह किया, जिनके साथ वे वर्तमान में रह रहे हैं.

कुल मिलाकर, शोएब मलिक और लैबा खान की शादी की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी संवेदनशील खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें.