Shoaib Malik, Sana Javed Divorce: क्या तीसरी बार टूटेगी शोएब मलिक की शादी? सना जावेद संग वायरल वीडियो के बाद तलाक की चर्चाएं तेज

सना जावेद, शोएब मलिक(Photo credit: Instagram @voiceofnetizens)

Shoaib Malik, Sana Javed Divorce: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) के पुर्व खिलाड़ी शोएब मलिक एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वायरल वीडियो ने इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि उनकी तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर है. वीडियो में शोएब अपनी पत्नी और पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद के साथ एक इवेंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच बनी दूरी और आपसी बातचीत की कमी ने नेटिज़न्स का ध्यान खींचा. यही वजह है कि लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं. क्या शोएब मलिक तीसरी बार भी तलाक लेने वाले हैं? भारत में कचरे की बदबू से बचने के लिए चेहरा ढककर दौड़ती दिखी इंग्लैंड महिला टीम की खिलाड़ी? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

शोएब मलिक का प्रेम जीवन हमेशा विवादों और सुर्खियों से भरा रहा है. उनकी पहली शादी अयेशा सिद्दीकी से हुई थी, जो करीब आठ साल तक चली. इस रिश्ते के अंत के कुछ ही दिनों बाद शोएब ने 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से हैदराबाद में निकाह किया. दोनों ने 2018 में अपने बेटे इज़हान को जन्म दिया. हालांकि यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं टिक सका और 2024 में सानिया ने शोएब से ‘खुला’ ले लिया. ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया के अलग होने के पीछे वजह शोएब के लगातार अफेयर्स बताई गई.

सानिया से अलग होने के तुरंत बाद शोएब ने तीसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से की. दिलचस्प बात यह रही कि इस निकाह में शोएब के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ. तब से ही इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं. कुछ लोग इसे प्यार बताते रहे, तो कुछ इसे एक जल्दबाजी का फैसला मानते रहे.

View this post on Instagram A post shared by Voice Of Netizens (@voiceofnetizens)

अब इस नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है. वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन “Another Break-up on the way?” खुद ही इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग इस रिश्ते के अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूज़र ने लिखा, “अच्छा है. दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता है. ” वहीं दूसरे ने कहा, “किसी को उजाड़ कर कोई कैसे बस सकता है?” हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को ओवररिएक्शन करार दे रहे हैं. एक कमेंट में लिखा गया. “अगर ऐसे ब्रेकअप होते तो 99% शादियां खत्म हो जातीं यह तो कपल्स के बीच नॉर्मल है.” दूसरे ने कहा, “हर वीडियो कोई ड्रामा नहीं होता, दोनों एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं.”

फिलहाल, न तो शोएब मलिक और न ही सना जावेद ने इस वायरल वीडियो या तलाक की चर्चाओं पर कोई आधिकारिक बयान दिया है. ऐसे में सवाल बना हुआ है. क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या वाकई इस तीसरी शादी में भी दरार आ चुकी है?