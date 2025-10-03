Fact Check: भारत में कचरे की बदबू से बचने के लिए चेहरा ढककर दौड़ती दिखी इंग्लैंड महिला टीम की खिलाड़ी? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट (फोटो क्रेडिट: X @Honest_Cric_fan)

ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 वर्तमान में भारत में चल रहा है और यह टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है. यह चौथी बार है जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और यह निश्चित रूप से रोमांचक साबित होने वाला है. भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट के संयुक्त मेजबान देश हैं और क्रिकेट के उत्साह और रोमांच के बीच एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भारत में सड़क के किनारे पड़े कचरे की दुर्गंध के कारण अपने चेहरे ढक रही थीं. दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने टॉप पर जमाया कब्जा, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

यह वीडियो तारीख से अनजान है और 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में दिखाया गया कि महिला खिलाड़ी सड़क के किनारे चलते हुए अपने चेहरे ढक रही हैं, क्योंकि आसपास पड़े कचरे की दुर्गंध उन्हें सहन नहीं हो रही थी. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, फैन्स ने इसे ICC महिला विश्व कप 2025 के किसी साइडलाइन से जुड़ा माना और इस पर तीव्र प्रतिक्रियाएं दीं. लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है.

An England women's Cricketer visited Streets In india during World Cup and felt Disappointed due to trash Everywhere and a bad smell 💔 pic.twitter.com/2euJFOVkdz — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 3, 2025

कचरे की दुर्गंध के कारण चेहरे ढके इंग्लैंड महिला क्रिकेटर्स के वीडियो की सच्चाई

तारीखहीन वीडियो में दी गई जानकारी बिल्कुल सही नहीं है. वायरल वीडियो में जिन महिला खिलाड़ियों को कचरे की दुर्गंध के कारण अपने चेहरे ढकते हुए दिखाया गया है, वे इंग्लैंड की नहीं हैं. वीडियो को ध्यान से देखने पर (0:07 सेकेंड से) एक महिला खिलाड़ी के परिधान के पीछे ‘Kazakhstan’ लिखा हुआ देखा जा सकता है. वायरल वीडियो में दूसरी खिलाड़ी के किट पर कजाकिस्तान का झंडा भी आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है. यह साबित करता है कि वीडियो में दिखाई गई महिलाएं इंग्लैंड की टीम की खिलाड़ी नहीं बल्कि कजाकिस्तान की हैं. इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि यह क्लिप, जैसा कि इसे शेयर करने वाले यूज़र ‘Honest_Cric_fan’ ने दावा किया था, ICC महिला विश्व कप 2025 से संबंधित नहीं है. वीडियो में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाड़ी होने का दावा किया गया किट पर लिखा ‘Kazak’ स्पष्ट कर रहा है कि ये खिलाड़ी कजाकिस्तान की हैं.

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट (Photo credit: X @Honest_Cric_fan)

एक्स का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट ग्रोकएआई ने भी इस वीडियो की सच्चाई की जांच की और पुष्टि की कि किसी भी विश्वसनीय स्रोत से इस जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकी.

ग्रोकएआई ने बताई बिना तारीख वाले वायरल वीडियो की सच्चाई

The video shows people in blue jerseys (one labeled "KAZAK," likely Kazakhstan, not England) reacting to trash and smells on streets, with overlaid text making the claim. No reliable sources confirm it's England's women's team or tied to a World Cup in India. It appears… — Grok (@grok) October 3, 2025

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 एक आठ टीमों का टूर्नामेंट है और इसमें कजाकिस्तान शामिल नहीं है. भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भाग लेने वाली आठ टीमें हैं. इसके अलावा, यह पुष्टि नहीं की जा सकी है कि वीडियो भारत का है, हालांकि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह भारत का नहीं है.