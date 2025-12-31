Year Ended 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन, स्टार आलराउंडर ने बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स; देखें आकंड़ें

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Deepti Sharma International Cricket Stats In 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए साल 2025 यादगार रहा. दीप्ति ने वनडे क्रिकेट, टी20 और महिला प्रीमियर लीग में नया मुकाम बनाया. वह एक नए रिकॉर्ड के साथ साल 2026 में एंट्री करेंगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर वनडे विश्व कप का खिताब जीता. यह पहला मौका था, जब भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी. भारत को विश्व चैंपियन बनाने में दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभाई. यह भी पढ़ें: Afghanistan Announce Squad For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप और वेस्टइंडीज सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान, यहां देखें स्क्वॉड

फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 58 रन की अहम पारी खेलने के साथ ही 5 विकेट हासिल करते हुए देश को खिताबी जीत दिलाने में यादगार भूमिका निभाई थी. वहीं पूरे टूर्नामेंट में दीप्ति ने 22 विकेट लेने के साथ ही 215 रन बनाए थे. उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा गया था. दीप्ति यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं.

वनडे विश्व कप 2025 के बाद महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए नीलामी प्रक्रिया का आयोजन हुआ था. दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्ज ने आरटीएम के तहत टीम में शामिल किया. वह महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की पहली खिलाड़ी बनीं जिनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया गया. यूपी वॉरियर्ज ने 3.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया.

साल 2025 समाप्त होने के ठीक एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को दीप्ति शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें मैच में एक विकेट लेते ही वह अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गईं. दीप्ति के 133 मैचों की 120 पारियों में 152 विकेट हो गए हैं. दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट को पीछे छोड़ा जिनके नाम 123 मैचों में 151 विकेट हैं. दीप्ति मौजूदा समय में आईसीसी की टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर काबिज हैं. इस तरह दीप्ति साल 2026 में टी20 की नंबर वन गेंदबाज और इस फॉर्मेट की सफलतम गेंदबाज के रूप में प्रवेश करेंगी.