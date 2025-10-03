ICC Women’s World Cup 2025 Points Table With NRR: दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने टॉप पर जमाया कब्जा, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल
ICC महिला विश्व कप 2025 पॉइंट टेबल(Photo credit: X @cricketworldcup)

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table With NRR: इस साल का सबसे बहुप्रतीक्षित क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी महिला विश्व कप 2025 आखिरकार शुरू हो चुका है, जिसमें कुल आठ टीमें खिताब की दौड़ में शामिल हैं. यह टूर्नामेंट आईसीसी महिला विश्व कप का 13वां संस्करण है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं. लीग चरण में कुल 28 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां हर टीम एक-दूसरे से एक बार भिड़ेगी. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की पॉइंट्स टेबल नेट रन रेट (NRR) के साथ नीचे अपडेट की गई है, जिसे आप देख सकते हैं. इंग्लैंड महिला टीम की खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम! दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर महिला विश्व कप में दर्ज की धमाकेदार जीत, देखें मैच का स्कोरकार्ड

लीग चरण के बाद जो चार टीमें पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थानों पर रहेंगी, उन्हें सेमीफाइनल में जगह मिलेगी. फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी या तो नवी मुंबई करेगी या फिर कोलंबो करोगी. खास बात यह है कि यदि पाकिस्तान महिला टीम फाइनल में क्वालीफाई करती है तो खिताबी जंग कोलंबो में होगी, अन्यथा मुकाबला नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा. इस रोमांचक प्रारूप ने टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बना दिया है.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीते हारे टाई एनआर अंक एनआरआर
इंग्लैंड महिला 1 1 0 0 0 2 +3.773
ऑस्ट्रेलिया महिला 1 1 0 0 0 2 +1.780
बांग्लादेश महिला 1 1 0 0 0 2 +1.623
भारत महिला 1 1 0 0 0 2 +1.255
श्रीलंका महिला 1 0 1 0 0 0 -1.255
पाकिस्तान महिला 1 0 1 0 0 0 -1.623
न्यूजीलैंड महिला 1 0 1 0 0 0 -1.780
दक्षिण अफ्रीका महिला 1 0 1 0 0 0 -3.773

ऑस्ट्रेलिया ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की मौजूदा चैंपियन टीम है. यह टीम ICC महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल भी रही है और अब तक रिकॉर्ड सात बार यह खिताब जीत चुकी है. इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में दूसरे सबसे सफल देश हैं, जिन्होंने चार बार विश्व कप अपने नाम किया है, जिसमें सबसे हालिया जीत 2017 में रही. वहीं, न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 2000 में विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था.