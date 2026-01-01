New Year Celebration Video: देशभर में धूमधाम से मनाया गयानए साल का जश्न, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर दिल्ली इंडिया गेट और गोवा तक दिखा जश्न का उत्साह- देखें वीडियो
भारत में नए साल का जश्न (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Year Celebration In India: भारत में नए साल का जश्न इस बार भी बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा हैं. जैसे ही घड़ी ने रात 12 बजाए, देश के छोटे-बड़े शहर रोशनी, आतिशबाज़ी, म्यूज़िक और खुशियों के शोर से गूंज उठीं. परिवारों, युवाओं और पर्यटकों ने सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स, बीच, कैफ़े और पर्यटन क्षेत्रों में नए साल का स्वागत किया गया. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं के भी खास इंतज़ाम किए गए हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और पुणे जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग जश्न में शामिल हुए. New Zealand New Year Celebration: दुनिया में सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने मनाया न्यू ईयर, 2026 का किया वेलकम, स्काई टावर पर आतिशबाज़ी: VIDEO

नए साल 2026 का स्वागत देशभर में जोर-शोर से किया गया. रात 12 बजे जैसे ही कैलेंडर बदला, मुंबई, दिल्ली, गोवा, नोएडा, अहमदाबाद और बेंगलुरु सहित देश के कई बड़े शहरों में आतिशबाज़ी, लाइट शो और लाइव काउंटडाउन के बीच लोगों ने जश्न मनाया. सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच हजारों लोग सार्वजनिक जगहों पर नए साल के स्वागत के लिए जमा हुए.

मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखी भारी भीड़, मरीन ड्राइव पर भी नई शुरुआत का जश्न

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आधी रात को बड़ी संख्या में लोग जुटे. लाइव म्यूज़िक पर लोग झूमते दिखे. मोबाइल फ्लैशलाइट्स के साथ काउंटडाउन किया. आतिशबाजी और लाइट शो ने माहौल रोशन कर दिया. ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए थे. मरीन ड्राइव और बांद्रा-वर्ली सी लिंक के पास भी लोगों ने नए साल का स्वागत किया.

दिल्ली: इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में सेलिब्रेशन, पुलिस की निगरानी रही सख्त

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में भी नया साल धूमधाम से मनाया गया. परिवारों और युवाओं ने एक साथ जश्न मनाया. रेस्तरां और कैफ़े रात देर तक खुले रहे. सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग व चेकिंग की गई. दिल्ली मेट्रो ने भी देर रात अतिरिक्त सेवाएँ चलाईं.

गोवा: बीच पार्टी और म्यूज़िक फेस्ट में दिखा इंटरनेशनल वाइब

गोवा में नए साल का जश्न हमेशा की तरह जोश और ग्लैमर से भरपूर रहा. बीच पार्टियों में DJ नाइट और EDM शो. पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई. होटल और रिसॉर्ट्स में खास न्यू ईयर गाला. बागा, कलंगुट और अंजुना बीच पर देर रात तक जश्न चलता रहा.

 

सूरत का देखें दृश्य

बेंगलुरु: एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नाइटलाइफ़ का रंग

आईटी सिटी बेंगलुरु में न्यू ईयर नाइट खास रही. एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर भारी भीड़. पब्स और कैफ़े में काउंटडाउन पार्टी. पुलिस ने ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी पर खास ध्यान दिया. लोगों ने नई उम्मीदों के साथ किया नए साल का स्वागत.

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और सेंट्रल एवेन्यू पर उत्साह

पार्क स्ट्रीट इल्यूमिनेशन

रेस्तरां और कैफ़े हाउसफुल

पुलिस वॉलंटियरिंग व भीड़ प्रबंधन

चेन्नई के मरीना बीच और सिटी क्लब्स में जश्न

मरीना बीच पर फैमिली क्राउड

होटल बॉलरूम और क्लब पार्टियाँ

तटीय सुरक्षा अलर्ट मोड पर

उदयपुर में पर्यटन व हेरिटेज लोकेशंस बने आकर्षण

 

अन्य शहरों में मनाया गया जश्न

देशभर में लोगों ने—

एक-दूसरे को शुभकामनाएँ दीं

परिवार और दोस्तों संग जश्न मनाया

बेहतर वर्ष की कामनाएँ कीं

देशभर से आती तस्वीरों में जश्न, उत्साह और उम्मीद की झलक दिखाई दी.