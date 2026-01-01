New Year Celebration Video: देशभर में धूमधाम से मनाया गयानए साल का जश्न, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर दिल्ली इंडिया गेट और गोवा तक दिखा जश्न का उत्साह- देखें वीडियो

New Year Celebration In India: भारत में नए साल का जश्न इस बार भी बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा हैं. जैसे ही घड़ी ने रात 12 बजाए, देश के छोटे-बड़े शहर रोशनी, आतिशबाज़ी, म्यूज़िक और खुशियों के शोर से गूंज उठीं. परिवारों, युवाओं और पर्यटकों ने सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स, बीच, कैफ़े और पर्यटन क्षेत्रों में नए साल का स्वागत किया गया. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं के भी खास इंतज़ाम किए गए हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और पुणे जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग जश्न में शामिल हुए. New Zealand New Year Celebration: दुनिया में सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने मनाया न्यू ईयर, 2026 का किया वेलकम, स्काई टावर पर आतिशबाज़ी: VIDEO
नए साल 2026 का स्वागत देशभर में जोर-शोर से किया गया. रात 12 बजे जैसे ही कैलेंडर बदला, मुंबई, दिल्ली, गोवा, नोएडा, अहमदाबाद और बेंगलुरु सहित देश के कई बड़े शहरों में आतिशबाज़ी, लाइट शो और लाइव काउंटडाउन के बीच लोगों ने जश्न मनाया. सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच हजारों लोग सार्वजनिक जगहों पर नए साल के स्वागत के लिए जमा हुए.
मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखी भारी भीड़, मरीन ड्राइव पर भी नई शुरुआत का जश्न
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: People ring in #NewYear2026 at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. pic.twitter.com/SR6HI6Y3wj
— ANI (@ANI) December 31, 2025
A rare night-time view of the Gateway of India, Mumbai, photographed around 1935. The brightly lit ship in the background and the dense crowd hint at either a New Year’s Eve celebration or an important naval event.
Though the photograph has minor damage, the sharpness is… pic.twitter.com/ybu0PnLF5h
— Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) December 31, 2025
As the clock ticks toward midnight, India rings in the New Year with celebration, colour, and contrast. From the party capital Goa—to metros like Mumbai, Delhi, Bengaluru hosting packed clubs and rooftop countdowns.
In the hills of Manali and Shillong, tourists welcome 2026 with… pic.twitter.com/Z57aNFuSrz
— IndiaToday (@IndiaToday) December 31, 2025
As 2026 dawns, may every moment be filled with celebration, warmth, and unforgettable memories.
Wishing you a spectacular New Year from President, Mumbai.#SeleQtions #ExperienceSeekers #NotJustAnotherHotel #President #PresidentMumbai #SeleQtionsHotels #Mumbai pic.twitter.com/9F07c4T3go
— President, Mumbai - IHCL SeleQtions (@PresidentMumbai) December 31, 2025
#Mumbai: Huge crowds gathered at Marine Drive to celebrate New Year 2026.#Mumbai #Maharashtra #NewYear2026 #NewYearCelebrations pic.twitter.com/C1Wp6XLKLo
— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) December 31, 2025
Happy New Year 2026 🌼 🌸
Celebration at Ram Mandir 🛕
Made with @grok pic.twitter.com/UvOVpksnsU
— BhaktiVaani (@VaaniBhakti) December 31, 2025
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आधी रात को बड़ी संख्या में लोग जुटे. लाइव म्यूज़िक पर लोग झूमते दिखे. मोबाइल फ्लैशलाइट्स के साथ काउंटडाउन किया. आतिशबाजी और लाइट शो ने माहौल रोशन कर दिया. ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए थे. मरीन ड्राइव और बांद्रा-वर्ली सी लिंक के पास भी लोगों ने नए साल का स्वागत किया.
दिल्ली: इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में सेलिब्रेशन, पुलिस की निगरानी रही सख्त
#WATCH | Delhi | People ring in #NewYear2026 in Connaught Place pic.twitter.com/UjfCVVXDca
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Delhi | Devotees arrive at Gurudwara Sri Bangla Sahib ahead of #NewYear2026 pic.twitter.com/HHJ7PHrkrc
— ANI (@ANI) December 31, 2025
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में भी नया साल धूमधाम से मनाया गया. परिवारों और युवाओं ने एक साथ जश्न मनाया. रेस्तरां और कैफ़े रात देर तक खुले रहे. सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग व चेकिंग की गई. दिल्ली मेट्रो ने भी देर रात अतिरिक्त सेवाएँ चलाईं.
Delhi: People gather at India Gate and celebrate on the occasion of #NewYear2026 pic.twitter.com/aa1aTiNpg6
— IANS (@ians_india) December 31, 2025
#WATCH | Delhi | People gather in large numbers at India Gate to ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/W5QyzQq5x2
— ANI (@ANI) December 31, 2025
गोवा: बीच पार्टी और म्यूज़िक फेस्ट में दिखा इंटरनेशनल वाइब
गोवा में नए साल का जश्न हमेशा की तरह जोश और ग्लैमर से भरपूर रहा. बीच पार्टियों में DJ नाइट और EDM शो. पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई. होटल और रिसॉर्ट्स में खास न्यू ईयर गाला. बागा, कलंगुट और अंजुना बीच पर देर रात तक जश्न चलता रहा.
सूरत का देखें दृश्य
#WATCH | Surat, Gujarat | Security heightened as people step out in large numbers to ring in New Year 2026 pic.twitter.com/B2gffoX3SB
— ANI (@ANI) December 31, 2025
बेंगलुरु: एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नाइटलाइफ़ का रंग
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Fireworks illuminate the night sky as people ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/UIqXOkGOVE
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Karnataka | People gather in large numbers at Bengaluru's MG Road to ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/GJhzHNYEfJ
— ANI (@ANI) December 31, 2025
आईटी सिटी बेंगलुरु में न्यू ईयर नाइट खास रही. एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर भारी भीड़. पब्स और कैफ़े में काउंटडाउन पार्टी. पुलिस ने ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी पर खास ध्यान दिया. लोगों ने नई उम्मीदों के साथ किया नए साल का स्वागत.
कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और सेंट्रल एवेन्यू पर उत्साह
पार्क स्ट्रीट इल्यूमिनेशन
रेस्तरां और कैफ़े हाउसफुल
पुलिस वॉलंटियरिंग व भीड़ प्रबंधन
चेन्नई के मरीना बीच और सिटी क्लब्स में जश्न
Happy New Year Celebration in Elliots Beach Besant Nagar #Chennai #Tamilnadu #India #NewYearEve #HappyNewYear #HappyNewYear2026 pic.twitter.com/vxED8qp91l
— ஜோன் லூயிஸ் • JOAN LOUIS • जोन लुईस 🇮🇳 (@Joanlouis14_) December 31, 2025
मरीना बीच पर फैमिली क्राउड
होटल बॉलरूम और क्लब पार्टियाँ
तटीय सुरक्षा अलर्ट मोड पर
#WATCH | Ganderbal, J&K | Tourists ring in #NewYear2026 in Sonamarg pic.twitter.com/Qnbl8fkQP4
— ANI (@ANI) December 31, 2025
उदयपुर में पर्यटन व हेरिटेज लोकेशंस बने आकर्षण
#WATCH | Udaipur, Rajasthan | Tourists sing and dance as they get ready to ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/fqcj2Updkb
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Amritsar, Punjab | Devotees gather in large numbers at Shri Harmandir Sahib as they ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/5eiDJLGQOI
— ANI (@ANI) December 31, 2025
अन्य शहरों में मनाया गया जश्न
#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh | People ring in #NewYear2026 in Dharamshala pic.twitter.com/akWMhzAmIJ
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Gwalior, Madhya Pradesh | People ring in #NewYear2026 with fireworks and celebrations. pic.twitter.com/LtQmrjbEOY
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Hyderabad, Telangana: People in Hyderabad welcomed the #NewYear2026 with fireworks and celebrations. pic.twitter.com/PjJSSUfzp9
— ANI (@ANI) December 31, 2025
#WATCH | Gurugram, Haryana | People ring in #NewYear2026 with fireworks and celebrations. Visuals from Sector 29. pic.twitter.com/TtTBSSXDD7
— ANI (@ANI) December 31, 2025
देशभर में लोगों ने—
एक-दूसरे को शुभकामनाएँ दीं
परिवार और दोस्तों संग जश्न मनाया
बेहतर वर्ष की कामनाएँ कीं
देशभर से आती तस्वीरों में जश्न, उत्साह और उम्मीद की झलक दिखाई दी.