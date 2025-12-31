New Year 2026 Wishes: नव वर्ष के इन शानदार हिंदी WhatsApp Messages, Facebook Greetings, Quotes को भेजकर दें शुभकामनाएं

नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

New Year 2026 Wishes In Hindi: पुराने साल से मिले अनुभवों और खट्टी-मीठी यादों से सबक लेते हुए दुनियाभर के लोग साल 2025 (Year 2025) को विदा करके नए साल (New Year 2026) का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नए साल के काउंटाउन के शुरुआत के साथ, हर कोई बाहें खोलकर पूरे जोश व उत्साह से नए साल यानी 2026 का स्वागत करने के लिए बेकरार है. दरअसल, हर साल 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव (New Year Eve) की रात लोग नाचते-गाते और जश्न मनाते हुए पुराने साल को अलविदा कहते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, लोग ढेर सारी उम्मीदों, ख्वाहिशों और सपनों के साथ नए साल का दिल खोलकर स्वागत करते हैं. नए साल के पहले दिन को यादगार बनाने की हम मुमकिन कोशिश की जाती है. नए साल की पहली तारीख से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन को क्रियान्वित करते हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर किसी को उम्मीद होती है कि आनेवाला नया साल उनके जीवन में नई खुशियां, नए सपने और ढेर सारे उत्साह को लेकर आएगा, इसलिए लोग धूमधाम से नए साल का वेलकम करते हैं. नए साल के आगाज के साथ ही आप नव वर्ष के इन शानदार विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स, कोट्स को अपनों के साथ शेयर करके उन्हें प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नजर आएगी,

बीते साल की खट्टी-मीठी यादें संग रह जाएंगी,

आओ मिलकर जश्न मनाएं नए साल का हंसी-खुशी से,

नए साल की पहली सुबह खुशियां अनगिनत लाएगी.

नव वर्ष की शुभकामनाएं

2- कोई दुख ना हो कोई गम न हो,

कोई आंख कभी भी किसी की नम न हो,

कोई दिल किसी का न तोड़े,

कोई साथ किसी का ना छोड़े,

बस प्यार का दरिया बहता हो,

काश 2026 ऐसा हो...

नव वर्ष की शुभकामनाएं

3- मुझको बदल रहे हो, हर साल की तरह,

और मैं भी जा रहा हूं, हर बार की तरह

अगर तुम जो कुछ न बदले, तो मेरा जाना फिजूल है,

अगर अब भी जो न समझे, तो मेरा आना फिजूल है.

नव वर्ष की शुभकामनाएं

4- सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना,

सबको खुशी का हिस्सा बनाना,

अपना पराया सब भुला कर,

दिल से सबको गले लगाना.

नव वर्ष की शुभकामनाएं

5- नया साल है आया,

अपने संग खुशिया है लाया,

आप हमारे साथ रहना दिल में,

बस यही अरमान है छाया.

नव वर्ष की शुभकामनाएं

बेशक, साल 2025 हर किसी के लिए न तो बहुत अच्छा रहा होगा, ना ही हर किसी के लिए बहुत बुरा रहा होगा. जिन लोगों के लिए साल 2025 अच्छा रहा या सौगातों वाला रहा वो खुशी-खुशी गुजरते हुए साल का शुक्रिया अदा करते हुए नए साल का स्वागत करते हैं तो वहीं जिन लोगों को गुजरते साल से कड़े अनुभव मिले हैं, वो उससे सीख लेते हुए, ढेर सारी उम्मीदों और सपनों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं. इस जश्न का सिलसिला नए साल की पूर्व संध्या से ही शुरु हो जाता है और नए साल के स्वागत के बाद तक जारी रहता है.